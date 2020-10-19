«حقيبة سفر» تحفّز على القراءة في «نسائية دبي»

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

نظمت جمعية النهضة النسائية في دبي محاضرة تحفيزية بعنوان «حقيبة سفر»، ضمن فعالياتها التي تهتم بنشر ثقافة القراءة، وتعزيز ثقافتها.

وفي أجواء هادئة، استعرض الكاتب الإماراتي ناصر الظاهري، تجربته وتكوين الشخصية المثقفة، والدور الفاعل للأسرة ومؤسسات التعليم في غرس مهارة القراءة، مشيراً إلى البيئة الإماراتية سابقاً ودورها في إنتاج جيل مفعم بالثقافة والمعاصرة الحية لقضايا المجتمع والعالم.

كما سلط الظاهري الضوء على تجربته مع القراءة، والمطالعة بشكل منتظم.

وشهدت المحاضرة الافتراضية مداخلات حول طرق تعزيز حب القراءة عند الناشئة بشكل خاص.

من جهتها، قالت مدير عام الجمعية، الدكتورة فاطمة الفلاسي، إن «المعرفة هي استراتيجية بناء معرفي لجيل المستقبل، ونحن نحرص على تفعيل مبادرة اقرأ بالجمعية، وابتكار كل ما يخدم البرامج الموجهة للمرأة والطفولة والأسرة، مواكبة لنهج القيادة في غرس حب القراءة في النفوس لصناعة المستقبل واستئناف الحضارة».

وأضافت: «في الجمعية، نشجع المرأة على ممارسة تجربة حية وعملية، لجعل القراءة سلوكاً ومنهج حياة».

• فاطمة الفلاسي: «نحرص على تفعيل مبادرة اقرأ، وغرس حب القراءة في النفوس لصناعة المستقبل واستئناف الحضارة».

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news