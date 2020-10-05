«دبي للثقافة»: برنامج تنمية المواهب مستمر

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

تواصل هيئة الثقافة والفنون في دبي (دبي للثقافة) برنامجها الموسيقي الذي أطلقته في أغسطس الماضي تحت شعار «النشيد الوطني لدولة الإمارات»؛ إذ يحمل الشهر الجاري مزيداً من ورش العمل المتخصصة في استكشاف المواهب، وتمكين أصحابها، وإطلاق طاقاتهم نحو آفاق الاحتراف.

وضمن برنامج الشهر الجاري، سيقدم الموسيقار محمد حمامي وفرقة شرق ورشة عمل حول القدود الحلبية يروي فيها الحكاية الموسيقية الخالدة لهذا النوع العريق من الغناء الذي يعكس أصالة الفن العربي، ويشكل علامة فارقة لمدينة حلب السورية، وستنظم الورشة الخميس المقبل.

وفي 11 الجاري، تنظم ورشة عمل عن الموسيقى التأملية والعلاج الروحي عن طريق الموسيقى، بمشاركة الفنانة ليديا ستانكولوفا المتخصصة بالعزف على آلة الهارب، والموسيقار محمد حمامي على الكمان، إلى جانب الموسيقار أنس الحلبي على آلة الهاند بان.

في حين ستقدم الفنانتان نينا بوتشاكجيان المختصة بآلة العود، وعبير سيداني المختصة بآلة الغيتار، ورشة عمل حول الآلات الثنائية، في 15 الجاري.

وفي 18 من الشهر نفسه ستُعقد ورشة تدريبية عن الرباعي الوتري الذي يضم الكمان و«الفيولا» و«التشللو»، والذي يُعد من أهم المجموعات والصيغ الموسيقية.

ويهدف البرنامج الموسيقي الذي أطلقته الهيئة في 16 أغسطس الماضي، ويستمر حتى 29 نوفمبر المقبل، إلى اكتشاف ودعم وتنمية مواهب الناشئة من مواطني دولة الإمارات والمقيمين على أرضها، وتطوير مهاراتهم، وصقل خبراتهم في مجال الفنون الموسيقية. ويتيح البرنامج منصة لتنمية المواهب الموسيقية الواعدة عبر مجموعة من ورش عمل تخصصية تحت إشراف نخبة متميزة من الموسيقيين الإماراتيين والعرب والأجانب، بما يسهم في إثراء القطاع بالمواهب الشابة في مجالات الفنون الموسيقية، وصولاً إلى تعزيز مكانة الإمارة مركزاً عالمياً للثقافة، وحاضنة للمبدعين وملتقى للمواهب.

حكاية القدود الحلبية سترويها ورشة الخميس المقبل.

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