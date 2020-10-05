«حروف عربية» تطلّ بباقة جماليات جديدة

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

عن ندوة الثقافة والعلوم في دبي، صدر العدد الجديد من مجلة «حروف عربية»، الذي يتضمن ملفاً عن الخط العربي والعمارة الإسلامية، وباقة من الموضوعات التي تبرز جماليات الخط العربي الراقي.

وكتب رئيس التحرير، علي عبيد الهاملي، في العدد الجديد، عن رواية «اسمي أحمر»، للكاتب أورهان باموق، مشيراً إلى أن «الأجواء التي تدور فيها أحداث الرواية حافلة بالنقش والرسم والخط والزخرفة، يتخللها فيض من المعلومات التاريخية والأدبية عن هذه الفنون».

واشتمل العدد الـ50 من المجلة على ملف عن وقائع الدورة الخامسة من ندوة «حروف عربية»، بعنوان «الخط العربي والعمارة الإسلامية»، كتبه مدير التحرير ناصر عراق، إذ أدار الندوة في اليوم الأول رئيس جمعية الإمارات لفن الخط العربي والزخرفة ونائب رئيس تحرير «حروف عربية» خالد الجلاف، وشارك فيها كل من الباحث السعودي الدكتور محمد الموجان، والباحث المغربي الدكتور محمد عبدالحفيظ خبطة الحسني. وفي اليوم الثاني، شارك في فعاليات الندوة الباحث المصري الدكتور محمد حمزة الحداد، وخالد الجلاف، وأدارها الخطاط والفنان تاج السر حسن، عضو هيئة تحرير المجلة أيضاً.

كما حاورت المجلة الخطاط السوري أنور الحلواني، الذي يرى أن الحاسوب يشوه رشاقة الحرف العربي.

واختارت هيئة تحرير «حروف عربية» إحدى لوحات الحلواني لتكون هدية العدد. بينما كتب الباحث والخطاط الكويتي علي البداح دراسة مستفيضة بعنوان «مستقبل فن الخط العربي.. المشكلة والحل». وفي باب المكتبة، استعرض الأديب محمد المر كتاب «فن الخط العربي.. المدرسة العثمانية»، الصادر عن الهيئة المصرية العامة للكتاب، للمؤلف الدكتور وليد سيد حسنين محمد.

وكتب الباحث محمد مهدي حميدة تقريراً عن الدورة 22 لمهرجان الفنون الإسلامية «مدى»، الذي عقد بالشارقة بمشاركة 100 فنان وخطاط يمثلون 31 دولة.

أما قصيدة العدد، فكانت «يوم الشهيد»، لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وكتبها بخط الثلث الخطاط ياسر العشري.

لوحة للخطاط السوري أنور الحلواني هدية العدد الجديد.

علي الهاملي: «اسمي أحمر» حافلة بالنقش والرسم والزخرفة.

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