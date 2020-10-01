قصص لـ 24 كاتباً في «مرفأ الحكايات»

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أصدرت دار نبطي للنشر، بالتعاون مع «ملتقى الوثاب للأدباء والكتّاب» مجموعة قصصية بعنوان «مرفأ الحكايات» لـ24 كاتباً وكاتبة.

وعلى الرغم من تنوع الموضوعات والمدارس الفنية في المجموعة، إلا أنها اجتمعت في طرح قضايا الإنسان المعاصر ومعاناته في شتى جوانب الحياة، كالحب والكره، والنجاح والفشل، والكرم والبخل، والألم والأمل، والموت والحياة، حيث لم تكن هذه القصص تبحث عن حلول لإصلاح الواقع أو تعديله، وإنما طرحت ما يعانيه الإنسان العربي من خيبات وانكسارات وقضايا اجتماعية بأسلوب سردي شائق وممتع.

يشار إلى أن هذا هو الكتاب الثالث الذي يصدر عن المنتدى الذي أسسه الدكتور شهاب غانم في «واتس أب» منذ عام 2017، والذي يضم نحو 90 عضواً من مختلف أقطار العالم.

وحرر الدكتور شهاب غانم الكتاب بمشاركة الدكتورة نعيمة الغامدي وجميل داري والدكتور عبدالحكيم الزبيدي.

دار نبطي أصدرت المجموعة بالتعاون مع «ملتقى الوثاب للأدباء والكتاب».

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