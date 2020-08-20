39 مصوّراً في «الشارقة وجهة نظر»

المصدر: الشارقة - الإمارات اليوم

تنظم مؤسسة الشارقة للفنون معرض التصوير الفوتوغرافي «الشارقة وجهة نظر 8»، في الفترة بين 29 أغسطس الجاري و28 نوفمبر المقبل في استديوهات الحمرية.

يشارك في النسخة الثامنة من المعرض 39 مصوراً من 20 دولة، تم اختيارهم من خلال الدعوة المفتوحة التي أعلنتها المؤسسة مسبقاً. وتقدّم الأعمال المعروضة طيفاً واسعاً ومهماً من الصور الفوتوغرافية، التي تروي قصصاً معبّرة عن التجارب الشخصية والحياة المجتمعية، وتتبنى مجموعة مختلفة من الأساليب الفنية مثل: الكولاج والصور المتناظرة والتعديلات الرقمية، بحيث تعكس الصور المختارة الظروف الإنسانية، والمناظر الحضرية، والمشاهد الطبيعية، وسيناريوهات مستقبلية من وحي الخيال.

يهدف معرض «الشارقة وجهة نظر» السنوي، إلى تطوير واقع فن التصوير الفوتوغرافي، وتعزيز إبداعات المصورين، وتشجيع وتعميق حضورهم في المجتمع الثقافي على نطاق واسع. وكانت المؤسسة أعلنت عن دعوتها المفتوحة الأولى في صيف 2013، إذ دعت المصورين المقيمين في دول مجلس التعاون الخليجي إلى إرسال أعمالهم التي تندرج تحت موضوع «الحياة والمناظر الطبيعية في الشارقة»، وناقشت النسخ اللاحقة من المعرض موضوعات مختلفة عبر السنوات مثل: «البورتريه الشخصي» و«الأداء» و«العمارة والمشهد الحضري».

ومن الفنانين المشاركين في الدورة الثامنة من «الشارقة وجهة نظر»: سندس الشيباني، أرمين أميريان، غيد عاشور، مروان بسيوني، حسن بلال، ريناتا سكويرا بوينو، حور عبدالله الدخان، ناديا إلينجر، تارا فالو، تالا توكلي فريد، كوافان دي غويا، خولة حمد، برابات جيوارانغسان، أمينة قدوس، هنري إيس نايت، سرينيفاس كوروغانتي، سبانديتا مالك، تينغ مياو، مريم نميار، مينا نانجي، وليد نعمة، مريم النعيمي، رامي رضوان، براساد ساداناندان، كريستينا سيرجيفا، أربيتا شاه، عبدو شنان، ريما شتات، وجوليو دي ستوركو.

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