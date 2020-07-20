«دبي للثقافة» تطلق برنامج «الكتابة البحثية»

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أطلقت هيئة الثقافة والفنون في دبي (دبي للثقافة) برنامج «الكتابة البحثية»، الذي يهدف إلى تطوير مهارات الباحثين الناشئين وطلبة الدراسات العليا حول منهجية البحث وأساليب كتابة الرسائل والبحوث الأدبية، وذلك بالتعاون مع مبادرة «ورقة وقلم».

وسيضم البرنامج ورشاً تدريبية عدة، عبر القنوات الرقمية ابتداءً من بعد غد وحتى 19 أغسطس المقبل.

وأعلنت «دبي للثقافة» أنها تسعى من خلال «الكتابة البحثية» إلى إعداد كوادر متمكنة في مجال البحوث والدراسات الأدبية، وإثراء معارفهم حول أفضل الممارسات والمعايير في الكتابة البحثية، فضلاً عن تعزيز وسائل التواصل الفعّال بين الباحثين عبر الورش التخصصية التفاعلية. يُذكر أن «ورقة وقلم» مبادرة شبابية تستهدف جميع المراحل العمرية، وتسعى إلى تشجيع المواهب الإبداعية.

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