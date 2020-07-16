صندوق الوطن يطلق برنامج «جونز هوبكنز» لدعم المواهب الإماراتية

المصدر: دبي - الإمارت اليوم

أطلق صندوق الوطن برنامج «جونز هوبكنز» الصيفي لمبادرة «موهبتنا»، التي تهدف إلى اكتشاف ورعاية الطلاب الموهوبين الإماراتيين، وإطلاق إمكاناتهم وتطوير قدراتهم للتفوق في المستقبل، من خلال برامج متخصصة مصممة بعناية يقدمها روّاد عالميون في مختلف القطاعات، التي تستمر لغاية 23 يوليو الجاري. وتهدف المبادرة إلى اكتشاف 2000 طفل إماراتي موهوب، ورعاية 500 منهم على الأقل، ودعم قبول 60٪ منهم في أفضل الجامعات في جميع أنحاء العالم.

وحول برنامج «جونز هوبكنز» الإثرائي، الذي يقدمه مركز الشباب الموهوبين بالجامعة، والذي يضم 270 موهوباً من الصف الرابع إلى الصف الـ11، فسيقدم البرنامج 21 مساقاً مكثفاً في الابتكار وعلم الأغذية، وعلوم الطيران وفي مجال العلوم والرياضيات والهندسة والتكنولوجيا والفيزياء والعلاقات الدولية، كما يحتوي على حصص تفاعلية عن بُعد، ومشروعات ومناقشات يقدمها نخبة الأساتذة من جامعة جونز هوبكنز.

ويشارك في برنامج «جونز هوبكنز» الصيفي 80 من الطلبة الموهوبين، الذين تم اكتشافهم هذا العام، من خلال التعاون المشترك مع وزارة التربية والتعليم، ودائرة التعليم والمعرفة في أبوظبي.

وقال مدير عام صندوق الوطن بالإنابة، أحمد محمود فكري: «يحرص صندوق الوطن على مواصلة ابتكار المبادرات والفعاليات، التي تسهم في تطوير مهارات وقدرات الطلبة الموهوبين، وتمكينهم من امتلاك المعارف والخبرات في مختلف مجالات الموهبة، بما يؤهلهم ليكونوا قادة الغد وبناة المستقبل وقادرين على تعزيز مكانة دولة الإمارات وريادتها في جميع المجالات».

وتشتمل المبادرة على برامج إثرائية يتم تنفيذها على مدار السنة تتركز في برنامج الربيع متعدد التخصصات، وبرنامج جامعة جونز هوبكنز الصيفي، وبرنامج جامعة ستانفورد الصيفي.

وتوفر المبادرة برامج التدريب والتوجيه المهني الفاعل، وبرامج الإرشاد الأكاديمي، والتقديم للجامعات لدعم التحاق الطلاب في أفضل الجامعات في العالم، والحصول على بعثات ومنح من قبل شركاء صندوق الوطن، التي تتركز في البرنامج الصيفي للإعداد للتقديم على أفضل الجامعات،

وفرص المشاركة في برامج صندوق الوطن مثل: منصة باحث، والمبتكر الإماراتي، وغيرهما.

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