«الإمارات العلمي» يطلق برامجه الافتراضية الصيفية

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أطلق نادي الإمارات العلمي العلمي، بندوة الثقافة والعلوم، حزمة من البرامج الافتراضية خلال عطلة الصيف، انطلاقاً من دور النادي لرعاية واكتشاف الموهوبين، وتعزيز ثقافة الابتكار، ومواكبة رؤية القيادة.

تستهدف البرامج الفئات العمرية المختلفة من 10 إلى 18 عاماً، بغرض تعزيزمهاراتهم وصقل مواهبهم المختلفة، من خلال ورش عمل وتجارب وتدريبات افتراضية، على يد نخبة أساتذة ومتخصّصين في مختلف مجالات العلوم.

وينظم النادي العلمي ثماني ورش يومياً، وذلك لإتاحة الفرصة للطلاب للمشاركة في الدورات التدريبية، التي تركز على مجال تطوير البرمجيات، مستخدماً تقنية الاتصال المرئي، التي ساعدت على تزايد عدد المشاركين، وسهلت مشاركة الطلاب من مختلف أنحاء الدولة، حتى وصل عدد الملتحقين بالدورات إلى 130 طالباً وطالبة من مواطني الإمارات.

يمتد البرنامج لمدة ثلاثة أسابيع من الخامس إلى 23 يوليو الجاري يومياً، وعلى مدار اليوم، حيث تبدأ في الـ11 صباحاً إلى الثامنة مساءً، وتتركز البرامج في مجال الروبوت والذكاء الاصطناعي لأهميته، حيث يعدّ من الوسائل الاستخدامية الناجحة في كثير من القطاعات، وداعماً قوياً لإنجاز الكثير من المشروعات بأقل جهد وأقصر الطرق وأكثر إنتاجية، وأيضاً مجال الكهرباء والإلكترونيات والطباعة ثلاثية الأبعاد والواقع الافتراضي، بهدف تفجير طاقات الشباب الإبداعية.

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