21 متحفاً وموقعاً أثرياً تفتح أبوابها للزوّار في مصر

المصدر: القاهرة - د.ب.أ

أعلن أمين عام المجلس الأعلى للآثار المصرية، الدكتور مصطفى وزيري، أمس، افتتاح 21 متحفاً وموقعاً أثرياً للزيارة مجدداً، بعد إغلاق نحو ثلاثة أشهر بسبب فيروس «كورنا» المستجد.

وأشار إلى أن المتاحف والمواقع الأثرية التي جرى افتتاحها للزيارة تقع في ست محافظات: القاهرة، الجيزة، الإسكندرية، مطروح، الأقصر، وأسوان.

وأوضح وزيري أن «عملية الافتتاحات ستتواصل بشكل تدريجي، وحسب جدول زمني ينتهي بإعادة افتتاح كل المتاحف والمواقع الأثرية المصرية أمام الزوّار».

وأضاف أن «المتاحف والمناطق الأثرية التي جرى افتتاحها للزيارة هي: أهرامات الجيزة، القلعة، المتحف المصري بميدان التحرير، المتحفان الإسلامي والقبطي، وذلك في كل من محافظتي القاهرة والجيزة». ولفت وزيري إلى أنه في الإسكندرية افتتح المتحف القومي للمحافظة، ومتحف المجوهرات الملكية، ومناطق عمود السواري، وكوم الشقافة، وقلعة قايتباى، وفى مطروح يوجد متحفا مطروح وكهف روميل.

وفي الأقصر مقابر وادي الملوك في غرب المدينة، ومعابد الكرنك والأقصر وحتشبسوت، بجانب متحف الأقصر، وفي أسوان متحف النوبة، ومعبد فيله، ومعبدا أبوسمبل الكبير والصغير.

وكان رئيس لجنة تسويق السياحة الثقافية بصعيد مصر، محمد عثمان، قد أشار في تصريحات سابقة إلى أن موسم السياحة الثقافية بمصر سيبدأ في موعده مطلع أكتوبر المقبل.

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