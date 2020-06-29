«أناسي» تسلط الضوء على قيم عربية عبر «البودكاست»

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

أطلقت «أناسي للإعلام» سلسلة جديدة ومتنوّعة من «البودكاست»، التي تهدف إلى إثراء المحتوى العربي، وتسليط الضوء على الثقافة والتاريخ والحضارة العربية، وإحياء قيمنا العربية الأصيلة.

وتضم المجموعة الجديدة لـ«أناسي»: «من ذاكرة الحضارة» و«أمثال أم صبحي وأم عزات»، وقد سبق وأطلقت «مروة»، التي تبث على جميع المنصات إيماناً بدور الإعلام، خصوصاً في ظل الظروف المستجدة، إذ بات «البودكاست» من أقوى وأسرع القنوات لإيصال الرسائل، إضافة إلى دوره في التأثير وسرعة التغيير.

حرصت المؤسسة على تقديم مواد متنوّعة للمستمع العربي بأنماط مختلفة تتباين بين الثقافي والتاريخي والاجتماعي الفكاهي.

ويتناول بودكاست «من ذاكرة الحضارة» مظاهر تاريخية عبر العصور. ويسرد الجزء الأول «المماليك»، الذي يقدمه يوسف أسامة، في 15 حلقة، مظاهر الحضارة الإسلامية في دولة المماليك.

أما «أمثال أم صبحي وأم عزات»، فهو «بودكاست» اجتماعي ثقافي فكاهي، ويضم حكايا ترويها شخصيات شامية، وتتخللها أمثال من عمق الحارة الأصيلة.

وأشارت «أناسي» إلى أنها كانت قد أطلقت، أخيراً، «مروة» بمركز أبوظبي للشباب، بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للغة العربية. ويتناول في 15 حلقة قيماً أصيلة من التراث العربي في شكل محاورات درامية تتنوّع حول شخصيات عربية معروفة وقصص المروءة التي عاشتها، وتميزت بنبل وشهامة مواقفها مع الغريب والقريب.

كما أنتجت «أناسي» إعلاناً توعوياً بعنوان «ومضة» للتصدي لفيروس «كورونا» المستجد (كوفيد-19)، بالتعاون مع المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم «الألكسو»

ووجه «ومضة» إلى الأطفال للوقاية من الفيروس، من خلال العناية بالنظافة، خصوصاً الالتزام بغسل اليدين.

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