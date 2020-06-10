شرطة أبوظبي تحتفي بالفائزين في مسابقتَي القراءة

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

احتفت لجنة الأدباء والقراءة في شرطة أبوظبي بالفائزين والمشاركين في مسابقتَي «صمم مكتبتك» و«زوايا مكتبة منزلك»، اللتين نُظمتا بهدف رفع الوعي بأهمية القراءة، وتنفيذاً للاستراتيجية الوطنية للقراءة، وجعل القراءة أسلوب حياة في المجتمع.

وركّزت مسابقة «صمم مكتبتك» على تحفيز المنتسبين على تصميم مكتبة صغيرة في المنزل، وفازت بالمركز الأول، النقيب فاطمة عبدالله الشحي، من إدارة التحقيق والبحث الجنائي، وحصل المساعد عيسى راشد المسكري، من إدارة تأجير الآليات على المركز الثاني، وتم تكريم المساعد عمار النيادي، من مديرية شرطة منطقة الظفرة، لعرضه الكتب المتوافرة في مكتبته بطريقة مبتكرة حازت إعجاب لجنة التقييم. أما مسابقة «زوايا مكتبة منزلك» فشجعت المنتسبين على تنظيم حلقة نقاشية أسرية من خلال قراءة أولياء الأمور كتاباً يُناقش في جو عائلي.

وفازت بالمركز الأول المساعد أول ندى أحمد مطر، من مديرية التحريات والتحقيقات الجنائية، وحصل على المركز الثاني المساعد أول أحمد جعفر الهاشمي، من إدارة الإعلام الأمني، وحازت الرائد صفاء حمدان العامري، من مديرية المؤسسات العقابية والإصلاحية - العين، المركز الثالث.

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