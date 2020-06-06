«ترحال» تحتفل بعددها الـ 100

المصدر: الرياض ■الإمارات اليوم

احتفلت مجلة «ترحال»، مجلة السياحة في المملكة العربية السعودية، بإصدار العدد 100 الذي يأتي وسط أجواء من التفاؤل تعم العالم بالعودة إلى الحياة الطبيعية بحذر.

المجلة باتت تعتمد على الصورة بشكل أكبر من السابق في جميع موضوعاتها، وهي في كل عدد تتجول في وجهات سياحية وحضارية داخل المملكة.

وجاء غلاف العدد الجديد من أبها، حيث أزهار شجرة الجاكرندا البنفسجية التي تزهر هذه الأيام في شوارع وحدائق عروس الجنوب السعودي. كما ترصد المجلة صناعة الفخار في الأحساء. ومن حزم الجلاميد بين عرعر وطريف شمال شرق المملكة ترصد المجلة بالصورة رحلة ناجحة للثلوج هناك.

ويستعرض العدد قصة فريق من المصورين السعوديين تجولوا في سماء المملكة بأسطول من أربع طائرات على مدى سنوات عدة تمكنوا خلالها من التقاط 36 ألف صورة لمناطق ومواقع لم تكن وصلتها أعين المصورين من قبل. ومن الوجهات السياحية التي يتناولها العدد الداير أرض الحصون وناطحات السحاب الحجرية والحدائق الخضراء المعلقة في منطقة جازان، والسوق الشعبية في العارضة.

وتقدم المجلة لقطات من مشروع الأمير محمد بن سلمان لترميم المساجد التاريخية، لتوثق إنجازات المشروع، كما تقدم سلسلة صور للمساجد التي تم ترميمها حتى الآن والتي تم إنشاء أقدمها قبل نحو 1432 سنة.

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