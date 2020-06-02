«زايد للكتاب» تفتح باب الترشح لدورتها الـ 15

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

أعلنت جائزة الشيخ زايد للكتاب عن فتح باب الترشح لدورتها الـ15، بدءاً من شهر يونيو الجاري، وحتى الأول من أكتوبر المقبل. ويأتي الإعلان عقب اختتامها أول حفل افتراضي، لتكريم الفائزين في دورتها الرابعة عشرة، الذي عرض عبر بثّ مباشر على منصات الجائزة على مواقع التواصل الاجتماعي، خلال شهر أبريل الماضي.

وسجلت الجائزة، على مدار تاريخها 16 ألفاً و746 ترشيحاً من 50 دولة، ضمن فروعها التسعة، وهي: الآداب، الترجمة، التنمية وبناء الدولة، الثقافة العربية في اللغات الأخرى، أدب الطفل والناشئة، الفنون والدراسات النقدية، المؤلِّف الشاب، النشر والتقنيات الثقافية، وشخصية العام الثقافية. أمّا في دورتها السابقة فقد استقطبت جائزة الشيخ زايد للكتاب عدداً قياسياً من الترشيحات بلغ 1900 ترشيح من دول العالم المختلفة.

وقال وكيل دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي بالإنابة، سعود الحوسني: «تواصل جائزة الشيخ زايد للكتاب الاحتفاء برواد الفكر والأدب والإبداع المكتوب حول الثقافة العربية، تقديراً لدورهم المحوري في تسليط الضوء على واقعنا الحضاري، وفتح آفاق واسعة على الابتكار الإبداعي وكل ما يتعلق به، وفي الوقت نفسه إيجاد روابط بين ثقافات العالم المختلفة ومد جسور التواصل والتحاور بينها، وذلك تكريساً لفكر الوالد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، الذي أولى اهتماماً خاصاً للمفكرين والثقافة عموماً».

وقال أمين عام جائزة الشيخ زايد للكتاب ورئيس مركز أبوظبي للغة العربية، الدكتور علي بن تميم: «تستكمل جائزة الشيخ زايد للكتاب مسيرتها في الاحتفاء بالمبدعين من الكتّاب، والمفكرين والباحثين ودعم دورهم كمساهمين رئيسين في إنارة العقول وتطوير الوعي الثقافي والمعرفي في مجتمعاتهم. ورغم الظروف الاستثنائية التي نعيشها حالياً، علينا المضي قدما في دعم المنظومة الثقافية لضمان استمرارية الحراك الثقافي الداعم للمجتمعات».

ويمكن للراغبين في الترشح للدورة الجديدة الاطلاع على المعلومات الكاملة، حول خطوات وعملية الترشح الإلكتروني، عبر الموقع الرسمي للجائزة: www.zayedaward.ae

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