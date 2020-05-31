«دبي للثقافة»: 2300 طالب وطالبة في «رحلات افتراضية»

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

استقطبت الجولات الإرشادية وورش العمل الافتراضية، التي نظمتها هيئة الثقافة والفنون في دبي (دبي للثقافة) لمتحف الاتحاد عبر موقع «دبي 360»، أكثر من 2300 طالب وطالبة من 14 مدرسة (ست مدارس حكومية، وثماني مدارس خاصة)، من كل أنحاء الإمارات، تمكنوا عبرها من التعرف بشكل يحاكي الواقع إلى تفاصيل متحف الاتحاد، والاستلهام من قصة تأسيس الدولة، التي يرويها المتحف. ووفرت «دبي للثقافة» 67 جولة افتراضية لطلبة المدارس، خلال الفترة من 28 أبريل حتى 28 مايو من العام الجاري، ما يشكل نجاحاً لافتاً لهذه المبادرة التي نظمتها الهيئة بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم وهيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي.

وفي خطوة تهدف إلى تعزيز أهمية المتاحف لدى الأجيال الناشئة في دولة الإمارات، وإثراء معارفهم حول التجربة الإماراتية الناجحة وتقوية صلتهم بالهوية الإماراتية الثقافية عبر قنوات تفاعلية مبتكرة، أطلقت في نهاية أبريل من العام الجاري جولات إرشادية وورش عمل افتراضية لمتحف الاتحاد بدبي تستهدف طلاب المدارس في جميع أنحاء الإمارات، وذلك من خلال موقع «دبي 360»، أكبر جولة افتراضية بشبكة الإنترنت لاستكشاف المدينة. وجاءت هذه المبادرة ضمن جهود الهيئة الرامية إلى إتاحة الفرصة أمام الطلبة من الإماراتيين والمقيمين لزيارة متحف الاتحاد عبر الإنترنت، خلال الفترة التي تم إغلاق المتاحف فيها مؤقتاً. وفي استبيان أجرته الهيئة لاستطلاع آراء المشاركين في الجولات، عبّر نحو 96% من الطلاب عن رضاهم وسعادتهم بالتجربة وكفاءتها بشكل عام. ولعبت المبادرة دوراً كبيراً في وضع متحف الاتحاد على قائمة الوجهات المعتمدة للرحلات 2020 لوزارة التربية والتعليم، خلال الأوضاع الراهنة وبدء التعليم عن بعد لجميع مدارس الدولة. وكانت هذه الجولات الافتراضية تعد الزيارة الأولى للمتحف لما يقارب 80% من المشاركين. وأعربوا عن رغبتهم في زيارته، والتعرف إلى تفاصيله على أرض الواقع خلال الفترة المقبلة. وقد أضافت «دبي للثقافة» متحف الشندغة والمتاحف الأخرى التابعة لها في إمارة دبي إلى الجولات الافتراضية، حيث ستكون متوافرة جميعها عبر موقع «دبي 360». وتتيح المبادرة لطلبة المدارس جولات إرشادية افتراضية يتم حجزها مسبقاً من قبل المدرسة، ويصاحبهم مرشد ثقافي يقدم لهم شرحاً مفصلاً عن جميع الأقسام، ويجيب عن أي أسئلة لديهم عبر منصات الاجتماعات الافتراضية، وباستخدام موقع «دبي 360».

أكثر من 65 جولة إرشادية افتراضية لطلبة المدارس من أنحاء الإمارات.

التجربة وضعت متحف الاتحاد على قائمة الوجهات المعتمدة للتربية لرحلات 2020.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news