3 جلسات رمضانية افتراضية.. عبر منصة مكتبات الشارقة

المصدر: الشارقة ■الإمارات اليوم

تنظم مكتبات الشارقة العامة، التابعة لهيئة الشارقة للكتاب، ثلاث جلسات افتراضية عن بُعد عبر موقعها الرسمي على منصة التواصل الاجتماعي (إنستغرام) sharjahlibraries، بهدف فتح نافذة تواصل رمضانية مع جمهور القراء وروّاد الكتاب والمعرفة في ظلّ الظروف الاحترازية التي تتخذها دولة الإمارات للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وتستضيف المكتبات أولى الجلسات اليوم (التاسعة مساءً) تحت عنوان «أسرار القراءة المنزلية» مع المحاورة زينة خالد، والضيفة الإعلامية دانا أبولبن، التي ستتطرق للحديث عن كيفية اختيار الكتاب المناسب للقراءة، وستعرّف بأهم الخطوات الواجب اتباعها لاختيار العناوين المفيدة. كما ستقدم دانا خلال الجلسة خطوات تساعد الجمهور على القراءة السليمة، واختيار المضامين التي تسهم في الارتقاء بثقافتهم.

بينما سيكون الجمهور على موعد مساء غد مع جلسة بعنوان «سيكودراما» (فن التعامل مع المواقف بلعب الأدوار)، تقدمها مدرب الحياة عبير وكيل التي ستعرّف ضيوفها بهذه التقنية التي تعد واحدة من أحدث تقنيات التواصل والدعم النفسي الهادفة، والتي تعتمد على فنّ الدراما في معالجة الأشخاص من خلال منحهم القدرة على تفريغ مشاعرهم وانفعالاتهم عبر أداء أدوار تمثيلية لها علاقة بالمواقف التي يعيشوها.

وتعقد المكتبات، الثلاثاء المقبل، جلسة طهي رمضانية، تديرها أمينة حسين، ستأخذ من خلالها المشاركين إلى جولة حول أبرز المطابخ الشرقية والغربية، لتطلعهم على أسهل الوصفات لصناعة أطباق الحلوى الخاصة بمناسبة اقتراب عيد الفطر السعيد.

- دانا أبولبن ستسلط الضوء على كيفية اختيار الكتاب المناسب.

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