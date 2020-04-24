مصر تكتشف كنزاً جديداً: مومياء الفتاة ذات القلائد

المصدر: الأقصر - د.ب.أ

نجحت البعثة الأثرية المصرية - الإسبانية العاملة في منطقة ذراع أبوالنجا بغرب الأقصر، فى صعيد مصر، في الكشف عن تابوت خشبي من الأسرة الـ17 (نحو 1600 قبل الميلاد) .

وقال الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار المصرية مصطفي وزيري، فى بيان اليوم الجمعة، إن الموسم الـ19 لأعمال البعثة بدأ في 2020 أمام الفناء المفتوح للمقبرة رقم TT 11 للمدعو «جحوتي»، مشيراً إلى أنه في داخل التابوت، عثر على مومياء لفتاة تبلغ من العمر 15- 16 سنة ملقاة على جنبها الأيمن، في حالة سيئة من الحفظ، وترتدي حلقتين في إحدى أذنيها بشكل حلزوني ومغلفة بورقة معدنية رقيقة ربما نحاسية.

من جهته، قال رئيس الإدارة المركزية لآثار مصر العليا محمد عبدالبديع، إن البعثة عثرت على أربع قلادات مربوطة ببعضها البعض بمشبك خزفي على صدر المومياء؛ القلادة الأولي يبلغ طولها 70 سم، وتتكون من خرز دائري مزخرف باللون الأزرق الداكن والفاتح.

وأضاف أن القلادة الثانية طولها يبلغ 62 سم، ومصنوعة من القيشاني الأخضر والخرز الزجاجي، أما القلادة الثالثة فالأكثر جمالاً ويبلغ طولها 61 سم، ومصنوعة من 74 قطعة تجمع بين حبات الامتيست والكورنيلي والكهرمان والزجاج الأزرق والكوارتز، وتحتوي على جعرانين واحد منهما علي هيئة حورس وخمس تمائم من القيشاني.

أما القلادة الرابعة فتتكون من سلاسل عدة من خرز القيشاني مرتبطة ببعضها البعض بحلقة تجمع بين جميع الخيوط.

وفي الجانب الآخر من المقصورة عثر على تابوت صغير مصنوع من الطين مغلقاً ومربوطاً بسلسلة، بداخله أربعة تماثيل أوشابتي خشبية ملفوفة بلفائف كتانية، مكتوب على أحدهما كتابة هيراطقية تحدد اسم صاحبه «أوزيريس (المتوفى) جحوتي».