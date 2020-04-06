عمران بن سالم العويس في ذمة الله

المصدر: إيناس محيسن –أبوظبي

فقدت الساحة الثقافية العربية، اليوم الاثنين، المؤرخ الإماراتي عمران بن سالم بن عبدالله العويس، الذي توفي عن عمر يناهز ال88 عاماً.

وحرص مغردون عبر وسائل التواصل الاجتماعي على نعي الفقيد الراحل عبر، ونشر زير الدولة للشؤون الخارجية الدكتور أنور قرقاش، تغريدة عبر حسابه على "تويتر" قال فيها: "فتقدنا اليوم العم الجليل عمران بن سالم العويس، عضو مجلس أمناء مؤسسة سلطان العويس الثقافية. ‏سنفتقد أدبه الجم، واطلاعه الموسوعي على تاريخ الإمارات والخليج. ‏رحم الله بوراشد، وأدخله فسيح جنانه، وصبّرنا، وصبّر أسرته على هذا الفقد المؤلم".

والفقيد الراحل من من مواليد الشارقة عام 1932م، ونشأ في أسرة جمعت بين العمل في التجارة والشغف بالعلم والثقافة والأدب، واهتم عمران العويس بشكل خاص كتب التاريخ والأخبار والأنساب. حتى أصبح حجة ومرجعا خاصة فيما يتعلق بالإمارات ومنطقة الخليج. وساعدته دراسته بالهند وتعلمه اللغة الإنجليزية على الاطلاع والقراءة في المصادر التاريخية العربية والأجنبية وتقارير الوكلاء والمندوبين والإنجليز والرحالة.

كذلك كان العويس من المؤسسين لندوة الثقافة والعلوم بدبي، وعضواً بمجلس إدارتها منذ عام 1987 حتى 2003، وكان يرأس لجنة المكتبة والطبع والنشر التي تشرف على تزويد المكتبة وعلى إصدارات الندوة ومقتنياتها من كتب التبادل والإهداء، كما تم اختياره عضواً في مجلس أمناء مؤسسة سلطان بن علي العويس الثقافية لعدة دورات.