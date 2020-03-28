بالفيديو.. "لنبدع_معاً".. دعوة من "دبي للثقافة" إلى الإبداع من المنزل

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أطلقت هيئة الثقافة والفنون في دبي حملة رقمية وطنية عبر منصات التواصل الاجتماعي تحت عنوان "#لنبدع_معاً". ,أتى ذلك بعد إطلاق سمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة الهيئة، وسم "#لنبدع_معاً"، وهي رسالة تفاؤل وأمل وجهتها سموها أمس إلى المبدعين والمبتكرين والفنانين، والعاملين، وكافة الأطراف الفاعلة في القطاع الإبداعي والثقافي.

وتهدف "دبي للثقافة"، من خلال هذه الحملة إلى تشجيع كافة أفراد المجتمع، أثناء التزامهم بالبقاء في منازلهم خلال الفترة الراهنة، إلى تقديم إبداعاتهم، كل في مجال ميوله، وذلك لدعم حملة "#خلك_في_البيت"، التي أطلقها سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي، والتي حققت تفاعلاً كبيراً على مواقع التواصل الاجتماعي. وتأتي في إطار دعم جهود الدولة في الحد من انتشار فيروس كورونا.

وتطوع نخبة من رواد قطاع الثقافة والفنون للمشاركة في الحملة، من خلال مقطع فيديو قصير، قامت بإنتاجه وإخراجه المخرجة نايلة الخاجة عن بُعد، بهدف الإسهام في ترسيخ دور الثقافة ضمن النطاق الاجتماعي عبر دعوة المواهب الإبداعية في المجتمع الإماراتي، من هواة الكتابة والشعر والفن والتصميم والتصوير، إلى الاستفادة من أوقاتهم، واستثمار مواهبهم بطريقة مثلى، أثناء التزامهم بالبقاء في منازلهم؛ ولتقديم الفائدة للمجتمع ونشر ثقافة الإيجابية بين أفراده من خلال تقديمهم نتاج إبداعي متنوع، سواء أكان في مجال الأدبي (كالشعر والنثر والخواطر)، أم في الفنون البصرية (التصوير والأفلام القصيرة، والرسوم المتحركة، واللوحات التشكيلية والتصاميم الفنية بكافة أشكالها)، أو في المجال الأدائي (كالموسيقى والغناء والتمثيل)، وغيرها من ألوان الإبداع الكثيرة.