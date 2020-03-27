«مكتبات الشارقة العامة» مفتوحة إلكترونياً للقرّاء

المصدر: الشارقة - الإمارات اليوم

انسجاماً مع الإجراءات الاحترازية والوقائية التي تتخذها دولة الإمارات لمواجهة فايروس «كورونا»، أعلنت إدارة «مكتبات الشارقة العامة» التابعة لهيئة الشارقة لالشارقة À الإمارات اليوملكتاب، عن فتح مكتبتها الإلكترونية مجاناً لجميع الأفراد والفئات العمرية في مختلف أنحاء العالم لمدة ثلاثة أشهر، بدءاً من أبريل حتى يونيو 2020، مقدمة ستة ملايين كتاب ومصدر معرفي إلكتروني، بأكثر من 10 لغات مختلفة.

وتتيح مكتبات الشارقة الوصول إلى مكتبتها الإلكترونية عبر التسجيل على الرابط https:/‏‏/‏‏catalog.shjlib.gov.ae/‏‏، ليكون القرّاء أمام 21 ألف محتوى علمي، وأكثر من 30 ألف مكتبة فيديو في شتى المجالات والتخصصات، إلى جانب 160 ألف كتاب إلكتروني، وخمسة ملايين رسالة جامعية عالمية، إلى جانب عدد من المخطوطات، والكتب النادرة، والكتب الإلكترونية والصوتية.

قال رئيس هيئة الشارقة للكتاب، أحمد بن ركاض العامري: «تعبّر مبادرة (مكتبات الشارقة العامة) عن رؤية صاحب السموّ الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، في توفير مصادر المعرفة والتعلم لمختلف فئات المجتمع، وتشكل المبادرة فرصة أمام القرّاء من مختلف أنحاء العالم، للاستفادة من أوقات فراغهم، في ظل الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الدول، وتأكيداً أن الحراك الثقافي والمعرفي متواصل، ويمكن أن يتضاعف في ظل الخيارات التي تتيحها التكنولوجيا الحديثة».

وأضاف: «هذه المبادرة التي تأتي في عام الاحتفاء بالشارقة العاصمة العالمية للكتاب 2019، هي دعوة من إدارة مكتبات الشارقة العامة للمطالعة والتعلم، تعبّر من خلالها عن توجهاتها في الاستفادة من أحدث خيارات القراءة والبحث المعاصر، فجهود مضاعفة المصادر الإلكترونية لمكتبات الشارقة العامة بدأت منذ سنوات، وتجسدت بشراكات واتفاقات تعاون مع كبرى المكتبات العالمية، أثمرت عن توفير ستة ملايين مصدر معرفي».

يشار إلى أن مكتبة الشارقة العامة تأسست على يد الشيخ سلطان بن صقر القاسمي عام 1925 تحت اسم «المكتبة القاسمية» كمكتبة خاصة له، وشهد موقعها تنقلات عدة، حيث كانت في ساحة الحصن، ثم انتقلت إلى مبنى البلدية، ثم إلى قاعة إفريقيا، ثم إلى مبنى المركز الثقافي بالشارقة، والمدينة الجامعية، وفي مايو 2011، افتتح صاحب السموّ الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، المبنى الجديد للمكتبة في «ميدان قصر الثقافة»، تحت اسم «مكتبة الشارقة العامة»، وتجمع أكثر من نصف مليون كتاب في شتى مجالات العلوم والمعارف والآداب بلغات متعددة.