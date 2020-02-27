«جميل للفنون».. أجندة حافلة لربيع 2020

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أعلن مركز جميل للفنون، إحدى المؤسسات الفنية المعاصرة في دبي، عن التفاصيل الكاملة لبرنامجه المتنوع لربيع 2020؛ حيث يتصدره معرض رئيس عبر طابقي المركز لأعمال الفنان العراقي الأميركي مايكل راكوفيتز، الذي يعد أول معرض منفرد للفنان الشهير في منطقة آسيا والشرق الأوسط.

ويشهد برنامج هذا الربيع ديناميكية حافلة في أرجاء مركز جميل للفنون من خلال أنشطة وفعاليات متنوعة؛ بدايةً من التداخلات المعمارية «عبثيات» في الحدائق الصحراوية، ومروراً بأشغال عامة غامرة للفنانين العالميين الكبيرين كونراد شوكروس وحسن خان في حديقة جداف ووترفرونت للفنون، وصولاً إلى أعمال الفنانة لبنى شودري في ردهة استقبال المركز، وبحوث عالمة الأنثروبولوجيا الثقافية. ويحتفي برنامج حافل في الهواء الطلق باللغة العربية، بالموسيقى والشعر والبودكاست.

- أول معرض للفنان مايكل راكوفيتز في الشرق الأوسط.