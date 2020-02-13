البرلمان العربي للطفل يثمّن دور الإمارات في بناء الفكر

المصدر: الشارقة - الإمارات اليوم

واصل أعضاء البرلمان العربي للطفل جولاتهم العلمية والثقافية في الدولة، حيث زاروا متحفي الحصن والسيارات الكلاسيكية ومتحف الآثار في مليحة، وذلك في إطار فعاليات الجلسة الثالثة للبرلمان العربي للطفل، التي تقام بالتعاون مع شركائه الاستراتيجيين في الدولة. وتألف أعضاء البرلمان العربي للطفل من ممثلين عن 12 دولة عربية. واطلع أعضاء البرلمان العربي للطفل على متحف الحصن، الذي يعود تاريخه إلى عام 1823، ومقتنياته المختلفة، واستمعوا إلى شرح مفصل قدمته المشرفة ميثاء حميد عن المرافق والقاعات والمقتنيات التي تدور حول تاريخ إمارة الشارقة، ونمط الحياة السائد آنذاك.