بن دلموك يحاضر عن قيم أهل الإمارات

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

حاضر الرئيس التنفيذي لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، عبدالله حمدان بن دلموك، أول من أمس، عن «السنع»، الذي يمثل قيم وعادات أهل الإمارات، وذلك في إحدى المدارس بدبي. وسلطت بن دلموك الضوء على جزء من الأخلاقيات والقيم التي يتحلى بها المجتمع الإماراتي، والتوعية بهذه الركائز المتوارثة لبناء جيل جديد متسلح بثقافته وخلقه وهويته الوطنية. وتطرّقت المحاضرة إلى موضوعات عدة، تم الاستدلال فيها بالأمثلة السائدة في الوسط المحلي وسبل معالجتها. ولاقت المحاضرة تفاعلاً من الطلبة لما تضمنته من مواقف يومية يعيشها الفرد تتبلور في التقويم الأسري والحشمة وحُسن التعامل ومساعدة الغير والحياء والمحافظة على أفضل السلوكيات التربوية والإنسانية.

يشار إلى أن مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث كان قد أصدر كتاب السنع لابن دلموك في نوفمبر الماضي، لتوثيق المفاهيم والقيم التي تميز دولة الإمارات عن بقية دول العالم ليكون مرجعاً للشباب.