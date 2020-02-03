«طيران الإمارات» يستضيف أشهر كتّاب الأطفال في العالم

المصدر: دبي ■الإمارات اليوم

يقدم مهرجان الإمارات الذي ينطلق، غداً، في دبي، نخبة من البرامج المتميزة لكل أفراد العائلة، كما يستضيف نخبة من أشهر الكتّاب المحليين والإقليميين. المهرجان الذي يقام برعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، بالشراكة مع «طيران الإمارات» وهيئة دبي للثقافة والفنون (دبي للثقافة)، يشتمل على عدد من البرامج المخصصة للأطفال، بدءاً من استكشاف الكون إلى إنقاذ الكوكب الذي نعيش فيه، كما يقدم للأطفال شخصياتهم المحببة، حيث سيمكنهم الاستماع لحكاية مريم السركال «شعر ميرا المجعد»، التي تعلمهم ألا فرق بين الشعر الداكن والفاتح والمجعد والمسترسل، فلكل جماليته ورونقه. وستقرأ لهم الكاتبة السورية الحائزة العديد من الجوائز، ماريا دعدوش، قصتها «هل يروق لك المرقط مع المخطط؟» وتشجعهم على بدء مغامرات جديدة. ومن أبرز جلسات الشباب التفاعلية حول قصة الكاتب الكويتي، حسين المطوع، القصة الملهمة التي تحفزنا على المثابرة من أجل تحقيق أحلامنا، وقصة الكاتبة اللبنانية، رانيا زغير، التي تروي حكاية فتاة صغيرة، تجسد الأمثال الإماراتية التي ترددها أمها من خلال رسوماتها التي تعبر فيها عن مغامراتها. ويستضيف المهرجان الكاتبة جوليا جونسون، التي تقيم في دبي، والتي اشتهرت بشخصياتها المحبوبة، مثل السحلية والضفدع في «مغامرات الوادي». والفنان الشهير، ساحر الأطفال المحبوب في دبي، ماجيك فيل، الذي سيقدم للأطفال جلسات تحفل بالقصص المدهشة والرسومات الملونة.

ويمكن للأطفال الأكبر سناً أن يطلقوا العنان لمخيلتهم في ورشة عمل زاخرة بالفن والإبداع، مع الرسام التونسي رؤوف الكراي، الذي سيعلمهم الرسم من خلال الاستماع إلى مقطوعة موسيقية، والتعرف إلى قصة «إجاصة ميلا» للكاتبة اللبنانية فاطمة شرف الدين، ويشتمل حفل الختام على روائع الموسيقى والشعر والقراءات المتميزة، وسيذهب ريعه لدعم برامج «دبي العطاء» للأطفال اللاجئين في المناطق المختلفة، ويستضيف مجموعة ملهمة من الشعراء والكتّاب، إضافة إلى فرقة كورال الأوبرا التي ستقدم أوبريت: «عجائب يومية، فتاة من حلب»، الذي يجسد قصة اللاجئة السورية، نوجين مصطفى، وهي من المشاركين في الحفل.

- مريم السركال ستحكي «شعر ميرا المجعد»