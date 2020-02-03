حفل في «القرية العالمية» للنجم السعودي عايض يوسف

المصدر: دبي ■الإمارات اليوم

شهد المسرح الرئيس في القرية العالمية، مساء الجمعة، حفلاً للنجم السعودي الشاب، عايض يوسف، وسط تفاعل من الحاضرين الذين استمتعوا بأغانيه، وتحديداً أغنية «لأني فقت» الأجدد في سجله. وتفاعل الجمهور على أنغام باقة من أغاني النجم السعودي، خصوصاً «بلا أدنى سبب» و«جزاه الله خير»، وغيرهما. وشهد الحفل الأول لعايض يوسف في دبي مشاركة آلاف الحاضرين الذين رددوا معه كلمات أغنياته. ويزور القرية العالمية سنوياً الملايين من المواطنين والمقيمين والسياح، للتعرف إلى تجارب الترفيه والتسوق التي يوفرها أحد أكبر المنتزهات الثقافية في العالم، والوجهة العائلية الأولى للثقافة والتسوق والترفيه بالمنطقة.