8 «أيام في الفضاء» على هامش «طيران الإمارات للآداب»

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

بصفتها «شريك الاتصال الرسمي» للدورة الـ12 من مهرجان «طيران الإمارات للآداب»، تخطو «دو»، التابعة لشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة، خطوات جديدة نحو تمكين المستقبل الرقمي في الإمارات، من خلال بث فعاليات مجموعة من جلسات برنامج التعليم، التي تعقد على هامش المهرجان السنوي، بالاعتماد على شبكتها الحديثة من الجيل الخامس، ليصبح بذلك مهرجان «طيران الإمارات للآداب» أول معرض أدبي على مستوى منطقة الشرق الأوسط يتم بث فعالياته محلياً عبر شبكة الجيل الخامس.

وسيسهم البث المباشر لفعاليات الجلسات المختارة إلى المدارس، عبر أنحاء الإمارات، في تعريف الجمهور بالفوائد والإمكانات التي توفرها شبكة الجيل الخامس، ودروها في تمكين القطاعات الحيوية مثل قطاع التعليم. وستقوم «دو» بتحميل البث المباشر لجلسات الحوار، عبر شبكة الجيل الخامس، إلى رابط عبر الإنترنت، لتتم مشاركته مع مدارس الدولة المسجلة في برنامج المهرجان، بحيث يمكن للطلبة متابعة مجريات الجلسات بشكل مباشر.

وستعتمد «دو» على خبراتها العريقة في مجال الاتصال إلى جانب قدرات شبكة الجيل الخامس الديناميكية، التي تمتلكها لبث فعاليات جلسة «ثمانية أيام في الفضاء» والتي ستضم روّاد الفضاء الإماراتيين هزاع المنصوري، وسلطان النيادي، وسالم المري، إضافة إلى ذلك، ستبث «دو» عبر شبكتها الحديثة جلسة بعنوان «الإبداع والابتكار» مع الكاتبة اللبنانية رانيا زغير، وجلسة بعنوان «اتخاذ موقف»، التي يشارك فيها ضياء الدين يوسفزاي - والد ملالا يوسف، الحائزة جائزة نوبل، والناشطة الاجتماعية في مجال التعليم للفتيات.

وقالت الرئيسة التنفيذية للمؤسسة ومؤسسة مهرجان «طيران الإمارات للآداب»، إيزابيل أبوالهول: «لم أتخيل يوماً أن التواصل مع أبعد المدارس في العالم قد يكون ممكناً.. أشكر سعي وجهود (دو) لتحقيق هذا الحلم، الذي سيمكّن ما يقارب 100 ألف طالب وطالبة من المشاركة معنا في المهرجان، والاحتفال بالفضاء والتعليم والخيال».

بدوره، قال النائب التنفيذي للرئيس - الإعلام والاتصال في «دو»، عبدالواحد جمعة: «نفخر بأن نكون شريك الاتصال الرسمي للدورة الـ12 من مهرجان (طيران الإمارات للآداب)، الحدث الذي نجح على مدار السنوات الماضية في التحول من فعالية أدبية سنوية تحتفي بالكلمة المقروءة والمكتوبة، إلى حدث أدبي عالمي بارز يرسخ أهمية الانفتاح على جميع ثقافات العالم، وضرورة تلاقيها وتحاورها مع بعضها بعضاً. وانطلاقاً من مكانتنا كشركة وطنية مهمتها تعزيز التواصل والتقارب بين الناس والمجتمعات، نؤمن بأن التكنولوجيا الحديثة قادرة على لعب دور محوري في تعزيز التواصل بين مختلف ثقافات وشعوب العالم».

ويُعد مهرجان «طيران الإمارات للآداب»، احتفالاً أدبياً سنوياً هو الأكبر من نوعه في العالم العربي للكلمة المكتوبة والمنطوقة. ويلعب الحدث البارز دوراً محورياً في تعزيز التقدم المستقبلي للدولة، من خلال اكتشاف المواهب الجديدة، وإيجاد طرق ملهمة للكتّاب الطموحين للتفاعل مع الأدب بطرق جديدة ليستنيروا بقوة الكلمات.

وستعمل «دو» بصفتها الشريك الرسمي لتقنيات الاتصال في الحدث، على توفير حلول اتصال عالمية المستوى لضيوف وزوار مهرجان «طيران الإمارات للآداب»، والإسهام في دعم رؤية القيادة الرشيدة، الرامية إلى ترسيخ مكانة دبي مركزاً عالمياً إبداعياً للثقافة والتراث والفنون والآداب.