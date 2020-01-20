«ثقافة أبوظبي»: برنامج حافل في «القاهرة»

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

تشارك دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي في معرض القاهرة الدولي للكتاب، الذي ينطلق بعد غد، ويستمر إلى الرابع من فبراير المقبل في العاصمة المصرية، من خلال برنامج ثقافي متنوّع يتضمن عدداً من الندوات والفعاليات الثقافية التي سيستضيفها جناح الدائرة بالمعرض.

تبدأ فعاليات البرنامج الثقافي للدائرة، يوم الجمعة المقبل، من خلال ندوة وحفل توقيع كتاب «الخليج شاعراً» الصادر عن مشروع «إصدارات»، بحضور المؤلف عبدالوهاب قتاية، والدكتورة ثريا العسيلي، والشاعر المصري زينهم البدوي، إضافة إلى ندوة ثانية وحفل توقيع كتاب «جلفاري على ضفاف النيل»، للروائي علي أبوالريش، ويدير الجلسة الكاتب المصري ناصر عراق.

فيما يشهد يوم السبت المقبل عقد ندوة وحفل توقيع لإطلاق النسخة الجديدة من كتاب «الشيخ زايد - محطات وصور في الصحافة العربية» الصادر عن مشروع «إصدارات» في الدائرة، بمشاركة مؤلفي الكتاب، الدكتور محمد المنصوري، وجمعة الدرمكي، ورئيس تحرير صحيفة الشروق، عماد الدين حسين، وبمشاركة كل من: عادل السنهوري، رئيس تحرير صحيفة اليوم السابع، ويدير الندوة مدير إدارة النشر في دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي، سعيد حمدان الطنيجي. وفي اليوم نفسه تقام ندوة في جناح دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي حول كتاب «رحلة إلى مصر» الصادر عن مشروع «كلمة» للترجمة، يشارك فيها كل من: كبير مترجمي الأمم المتحدة، محمد الخولي، والروائي المصري إبراهيم عبدالمجيد، ومدير تحرير «أخبار الأدب» محمد شعير.

وتختتم الدائرة أنشطتها في المعرض بتنظيم ندوة وأمسية موسيقية وحفل توقيع كتاب «الأسلوبية موسيقياً»، بحضور مؤلف الكتاب الفنان نصير شمة.

من ناحيته، قال مدير إدارة النشر في الدائرة، سعيد حمدان الطنيجي: «يعدّ المعرض أحد أهم المحافل الثقافية التي تتيح لنا فرصة لتقديم الأدب الإماراتي والترويج له في المنطقة، من خلال برنامجنا الثقافي الحافل بالأنشطة، إضافة إلى أن المعرض يعدّ منصّة مثالية للقاء أهم الناشرين وصنّاع الكتب في العالم العربي».

سعيد حمدان:

«المعرض يعدّ منصّة مثالية للقاء أهم الناشرين وصنّاع الكتب في العالم العربي».

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الجاري تنطلق فعاليات المعرض، التي تستمر حتى الرابع من فبراير المقبل.

«الدائرة» ستطلق النسخة الجديدة من «الشيخ زايد - محطات وصور».