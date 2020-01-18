5 معالم تتزيّن بفعاليات برنامج العين الثقافي

المصدر: العين ■الإمارات اليوم

أكدت دائرة الثقافة والسياحة في أبوظبي، أن برنامج العين الثقافي يتزيّن حتى نهاية الشهر الجاري، بسلسلة من الفعاليات وورش العمل التي تستضيفها خمسة معالم في المدينة، هي: قلعة الجاهلي وقصر المويجعي ومركز القطارة للفنون ومتحف قصر العين وواحة العين.

وقال مدير إدارة الاتصال والعلاقات العامة بالإنابة في الدائرة، فيصل الظاهري: «نسعى في الدائرة من خلال برنامج العين الثقافي المتنوّع إلى تسليط الضوء على أبرز معالم ومواقع منطقة العين الثقافية والتاريخية، وجعلها مقصداً للمجتمع المحلي والزوّار على حد سواء، من خلال تنظيم مجموعة من الفعاليات التي ترضي ذائقة جميع الفئات العمرية والمجتمعية، وتعرفهم على عناصر التراث الثقافي الإماراتي».

وأضاف «نتطلع إلى الترحيب بالجمهور الذي ستتاح له فرصة عيش تجربة متميزة في مواقع العين، خصوصاً خلال هذه الفترة من السنة التي يعتدل فيها الجو».

واستضافت قلعة الجاهلي فعالية «مهارات من الخمسينات» التي نظمت بالتعاون مع شرطة أبوظبي، واستعرضت فيها مهارات الكلاب البوليسية وأهميتها في مجال الحراسة والصيد.

وشهد قصر المويجعي أخيراً مجموعة من الفعاليات الترفيهية والتعليمية والتاريخية، من بينها برنامج «الخنجر الإماراتي»، الذي أتاح للمشاركين فرصة التعرف على المراحل والأدوات والألوان والنقوش المستخدمة في هذه الصناعة. وستنظم الفعالية مجدداً في 21 الجاري.

كما يستضيف قصر المويجعي كل ثلاثاء وأربعاء وخميس طوال هذا الشهر جلسات «البرزة» الخارجية، التي تهدف إلى خلق أجواء تاريخية عصرية يختبرها الزوّار مع عائلاتهم وأصدقائهم، ويتعرفون من خلالها على المفهوم الثقافي والتراثي لـ«البرزة» في الإمارات. بينما سيستضيف مركز القطارة للفنون برنامج عالم الآثار الصغير، الذي يعرف طلبة المدارس بعلم الآثار، وتزويدهم بالخبرة الميدانية في مجال التنقيب عنها، وتقديم شرح مفصل عن مراحل العمل في المواقع الأثرية، وذلك خلال 26، 28، و30 الجاري.

أمّا متحف قصر العين فينظم خلال 24 و25 الجاري سلسلة فعاليات «تراثي مسؤوليتي»، التي تسلط الضوء على «العرس قديماً» والتقاليد المتبعة في مراسم الزفاف. ويقدّم متحف قصر العين سلسلة من البرامج الثقافية والتوعوية التي تهدف إلى التعريف بأدوار المرأة الإماراتية سابقاً وكيفية اهتمامها بزينتها وبيتها، من خلال برنامج «صوغتي» الذي يتضمن عدداً من ورش العمل في 21 الجاري. وتقدّم فعالية «عطلة نهاية الأسبوع» في واحة العين، المدرجة على قائمة التراث العالمي لليونسكو، العديد من الأنشطة التراثية.

فيصل الظاهري:

«نسعى من خلال البرنامج المتنوّع إلى تسليط الضوء على أبرز معالم ومواقع منطقة العين».