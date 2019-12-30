بطولات فزاع للصيد بالصقور تنطلق في دبي اليوم

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

تنطلق صباح اليوم فعاليات الموسم الجديد لبطولات فزاع للصيد بالصقور بإقامة بطولة التلواح الرئيسة، التي ينظمها مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، في منطقة الروية بدبي، والتي تستمر حتى 16 يناير المقبل، بمشاركة محلية وخليجية متعددة الجنسيات والفئات العمرية في الموسم الأكبر من نوعه لهذه البطولة التراثية ذات الإقبال الواسع والنجاحات المتتالية على مدار سنوات طويلة.

وستكون الانطلاقة صباح اليوم بإقامة منافسات الطائرة اللاسلكية لفئة الشيوخ تليها فئة العامة، على أن تتوقف المنافسات لمدة 48 ساعة، وتعود مجدداً بداية من الثاني من يناير المقبل دون توقف حتى 16 من الشهر نفسه، حيث تُقام منافسات الشيوخ لفئات جير شاهين – فرخ وجرناس، وجير تبع – فرخ وجرناس، وبيور جير - فرخ وجرناس، وقرموشة فرخ وجرناس بالفترة من 2 إلى 5 يناير، ثم تُقام منافسات العامة للفئات الأربع نفسها بالفترة من 6 إلى 9 يناير، ثم تُقام أولى جولات دوري الإمارات للصيد بالصقور للشيوخ والعامة يوم 10 يناير، فيما تُقام منافسات الناشئين بالبطولة في فئتي تبع وتبع جير يوم 11 يناير، على أن تُقام منافسات الخليجيين الفئات بيور جير، قرموشة حر – فرخ وجرناس وفئات تبع جير وشاهين جير وشاهين فرخ وجرناس يومي 12 و13 يناير، وتقام منافسات العامة في حر فرخ وجرناس وشاهين فرخ وجرناس يومي 14 و15 يناير، ثم يكون مسك الختام في 16 يناير مع الجولة الثانية لفئة العامة في دوري الإمارات للصيد بالصقور.

وكشف نائب الرئيس التنفيذي لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، راشد مبارك بن مرخان، أن «الموسم الحالي يعتبر استثنائياً مع إطلاق المركز بالتعاون مع نادي أبوظبي للصقارين، مبادرة «دوري الإمارات للصيد بالصقور» الأولى من نوعها، والتي جعلتنا نقوم بزيادة أيام بطولة فزاع التلواح الرئيسة لإقامة أربع جولات خاصة بالدوري»، وهي المسابقة التي، حسب بن مرخان، تأتي لخدمة ونشر ثقافة الصقارة وتطوير رياضة الصيد بالصقور والتعريف بها عند مختلف الأجيال في المجتمع، «بما يخدم التراث والموروث الثقافي لدولة الإمارات، باعتبارها عملاً وطنياً يتطلب تكاتف الجهود والعمل المشترك للوصول إلى المطلوب في هذا الجانب».

من جانبها، قالت مدير إدارة البطولات بالمركز سعاد إبراهيم درويش، إن هناك إقبالاً كبيراً على المشاركة في بطولات فزاع للصيد بالصقور هذا الموسم، مضيفة «لمسنا حجم التحضيرات والمستويات القوية التي قدمها المشاركون في بطولة الشارقة للصيد بالصقور مطلع الشهر الجاري، وهو الحدث الذي نفتخر بدعمه، ونؤكد أن الصقارين سيشاركون في البطولة المقبلة بأقوى الطيور لديهم، من أجل محاولة الفوز بالجوائز الثمينة التي نقدمها في جميع الأشواط».

570 ألف درهم جوائز «اللاسلكية»

وسيحصل أصحاب المراكز الـ10 الأولى في منافسات الطائرة اللاسلكية على جوائز مالية يبلغ مجموعها 570 ألف درهم، وذلك بواقع 285 ألف درهم لكل شوط للشيوخ والعامة، ويحصل صاحب المركز الأول على 150 ألف درهم، والثاني على 50 ألف درهم، والثالث 30 ألف درهم، والرابع 20 ألف درهم، فيما ينال الخامس 10 آلاف درهم، وأصحاب المراكز من السادس إلى العاشر على 5000 درهم لكل منهم.

«الحلقة الذكية»

تواصل بطولات فزاع للصيد بالصقور، اعتماد «الحلقة الذكية» الخاصة بكل طير كأساس عملية المشاركة من أجل تحديد فئة الطيور والسرعة الخاصة بها عبر ضبط جهاز الرادار في مضمار المنافسات، علماً بأن مسافة السباق تبلغ 400 متر.

- «دوري الإمارات» المبادرة الأهم في الموسم الجديد.

- مشاركة محلية وخليجية متعددة الجنسيات والفئات العمرية.