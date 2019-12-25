«التقِ الناشر الإماراتي» تفتح آفاقاً عالمية جديدة

المصدر: الشارقة - الإمارات اليوم

أطلقت جمعية الناشرين الإماراتيين مشروعاً جديداً تحت عنوان «التقِ الناشر الإماراتي»، بهدف توسيع نطاق عمل الناشرين أعضاء الجمعية في العالم، وفتح أسواق جديدة لهم، وتوسيع ترجمة الكتب العربية إلى لغات عالمية من خلال مشاركات الناشرين في معارض الكتب الدولية، والاستفادة من منح الترجمة المتاحة لهم، وتسهيل شراء حقوق نشر الترجمة الأجنبية.

ويأتي هذا المشروع استكمالاً لجهود الجمعية في دعم الناشرين الإماراتيين واستدامة هذا الدعم، فضلاً عن حرص الجمعية على ترجمة الكتب العربية إلى لغات العالم، ونقل الثقافة العربية إلى المجتمعات العالمية.

جاء ذلك خلال الاجتماع الرابع لمجلس إدارة الجمعية الذي عُقد أخيراً في مقر الجمعية بمدينة الشارقة للنشر.

من جهته، قال رئيس جمعية الناشرين الإماراتيين علي بن حاتم: إن «هذا المشروع يترجم حرص الجمعية الدائم على ترجمة الكتب العربية إلى لغات العالم المختلفة، ونقل الثقافة العربية إلى المجتمعات العالمية، والتعريف بكنوزها، ويتجسد في دعم مشاركة الناشرين في البرامج المهنية التابعة لمعارض الكتب العالمية، إلى جانب مساندتهم للاستفادة من المنح المخصّصة للترجمة».

وأضاف: «ستختار الجمعية أربعة من الناشرين الأعضاء، للمشاركة في أي فعالية بناءً على درجة اهتمام الناشر باللغة الأجنبية للفعالية، والأفكار التي يتقدم بها لعرض طبيعة وتفاصيل مشاركته في اللقاءات التعريفية».

وتوفر الجمعية - وفق خطة عمل المشروع - مجموعة من الخدمات للناشرين الذي يتم اختيارهم، تشمل مكان أو منصة مجانية لعرض أعمالهم طوال فترة البرنامج المهني القائم، ومعلومات اتصال مع الجهات الممكن عقد اللقاءات التعريفية معهم، وفرصة المشاركة في الجلسات النقاشية في المعارض، وأنشطة ثقافية بالتعاون مع معرض الكتاب الأجنبي، فضلاً عن دليل حقوق ملكية النشر والترجمة مع الناشرين الذي سيجتمعون معهم في الدول المختلفة.

وتتولى الجمعية تغطية مجموعة من التكاليف للناشرين تشمل تذكرة طائرة، بالإضافة إلى تكاليف الإقامة طوال فترة البرنامج المهني لمعرض الكتاب. وتشمل الخدمات المقدمة من قبل الجمعية للناشرين خلال المشروع، إنشاء منصة تفاعلية على موقع الجمعية الإلكتروني من خلالها يمكن لأي ناشر استخدامها لتحديد مواعيده واجتماعاته.

ويجب على الناشر – في المقابل - تقديم أوراق تشمل توقيعه على اتفاقيتين على الأقل تم إتمامهما خلال الزيارة، وإثبات حضوره للقاءات التعريفية، وتقرير خاص حول هذه اللقاءات.

يذكر أن جمعية الناشرين الإماراتيين تأسست عام 2009، بجهود الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي، مؤسس ورئيس جمعية الناشرين الإماراتيين. وتهدف إلى خدمة وتطوير قطاع النشر في الإمارات والارتقاء به، والنهوض بدور الناشر من خلال برامج التأهيل والتدريب التي ترفع كفاءته، وتعمل الجمعية على رعاية العاملين في قطاع النشر بدولة الإمارات، وتحسين شروط المهنة والقوانين الخاصة بها بالتنسيق والتعاون مع الجهات المعنية بالنشر داخل الدولة وخارجها.

خطة 2020

تشمل خطة جمعية الناشرين الإماراتيين لهذا المشروع خلال عام 2020 المشاركة في معارض الكتب في كل من لندن وبولونيا وبوينس آيرس وبكين وفرانكفورت وغوادالاخارا.

علي بن حاتم:

• «المشروع سيدعم مشاركة الناشرين في البرامج المهنية التابعة لمعارض الكتب العالمية، إلى جانب مساندتهم للاستفادة من المنح المخصّصة للترجمة».