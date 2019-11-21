الرحّالة الغربيون والجزيرة العربية.. في «المجمّع الثقافي» ليومين

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

على مدار الأحد والإثنين المقبلين، في المجمّع الثقافي بأبوظبي، تنظم دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي، ندوة «روّاد المشرق - الرحّالة الغربيون والجزيرة العربية»، لإلقاء الضوء على الثقافة العربية، وبناء جسور للحوار الثقافي والتبادل الحضاري بين الأمم.

تجمع الندوة متخصصين غربيين ومستشرقين وكتّاباً وأكاديميين من الإمارات والخليج والعالم العربي، لمناقشة كتابات الرحّالة الغربيين وتجاربهم، والإشكاليات والتحديات التي واجهوها أثناء تفاعلهم مع سكان الجزيرة العربية، في إطار الوضع التاريخي للمنطقة.

وتضم الندوة جلسات حوارية عدة، تبدأ مع جلسة للمستشار بالديوان الملكي الأمين العام المكلف لدارة الملك عبدالعزيز المشرف العام على المركز الوطني للوثائق والمحفوظات، الدكتور فهد عبدالله السماري، يناقش خلالها موضوع «تمثيلات الجزيرة العربية في كتابات الرحّالة الغربيين».

فيما تسلّط الجلسة الثانية الضوء على «الرحلة والتبادل الحضاري بين الشرق والغرب»، بمشاركة الأستاذ في جامعة الملك سعود الدكتور معجب الزهراني، والأستاذة في جامعة البحرين الدكتورة ضياء الكعبي، والكاتب والمؤلف الألماني ديفيد فاغنر.

وتتطرّق الجلسة الحوارية الثالثة في اليوم الأول إلى «منهجية الدراسات والتجارب المتعلقة بأدب الرحلات إلى المشرق وجزيرة العرب»، ويشارك فيها الكاتب والأستاذ الجامعي البريطاني الدكتور ديونيسيوس آغيوس، والأستاذ في جامعة البحرين الدكتور عبدالله يتيم، والأديب البولندي ستانيسواف ستراسبورغر. فيما يختتم اليوم الأول من الندوة مع جلسة «تعزيز الحوار السلمي والتبادل الحضاري بين الشرق والغرب ودورهما في ترسيخ ثقافة التسامح وتقبّل الآخر»، بمشاركة الباحث السوري عصام حجّار، والدكتورة شيرين نوري، والدكتورة كارين بوت.

وتُستهل فعاليات اليوم الثاني مع جلسة حوارية بعنوان «مقارنة بين تراث الرحّالة الغربيين والرحّالة العرب»، يشارك فيها كل من الناقد والباحث السعودي الدكتور سعد البازعي، والمُحاضِرة والمؤلِفة البريطانية ديبورا مورغان جونز، وأستاذ التاريخ في جامعة الإمارات العربية المتحدة الدكتور حمد بن صراي.

وتناقش الجلسة الثانية محوراً بعنوان «مشروع سلسلة روّاد المشرق العربي: الفكرة والطموح»، وتضم كلاً من المدير التنفيذي لقطاع دار الكتب بالإنابة في دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي، عبدالله ماجد آل علي، والباحث السوري الدكتور أحمد إيبش، والباحثة الروسية آنا سافينيج. وتتناول الجلسة الثالثة في اليوم الثاني موضوع «تمثيلات المرأة الرحّالة في جزيرة العرب»، بمشاركة المؤرخة الألمانية، الدكتورة فراوكه هيرد باي، والباحثة الإماراتية الدكتورة فاطمة الصايغ، والأكاديمية والمترجمة اليابانية الدكتورة كاورو ياماموتو.

ويختتم اليوم الثاني بجلسة تحمل عنوان «استعراض الرحلات الشخصية»، ويُشارك فيها كل من زيد الرفاعي من الكويت، وهو أول عربي يتسلق قمة إيفرست، والشاعر السوري نوري الجراح، والرحّالة والباحث الإيطالي آيروس بالدسيرا.

معرض

يصاحب الندوة معرض يحمل عنوان «خمسة قرون من المغامرة والريادة - رحّالة الغرب في الجزيرة العربية»، يستمر حتى 30 نوفمبر الجاري، ويضم المعرض مجموعة من الصور والخرائط والرسومات النادرة للرحلات، التي قام بها الرحّالة الغربيون إلى شبه الجزيرة العربية على مدى خمسة قرون.

«تمثيلات الجزيرة العربية

في كتابات الرحّالة

الغربيين» تستهل

جلسات الندوة.