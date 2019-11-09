العدواني: الشعر صديقي العزيز

المصدر: الشارقة - الإمارت اليوم

استهلّ الشاعر الكويتي فيصل العدواني، أمسيته الشعرية ضمن فعاليات معرض الشارقة للكتاب، بقصيدة تغنّى فيها بدولة الإمارات العربية المتحدة وشعبها، مؤكّداً على الوحدة والأخوة بين الكويت والإمارات، ومعبّراً عن سعادته لتواجده بين محبّي الشعر في الشارقة.

وحول ديوانه الشعري «حاول تكون» والصادر عام 2017، قال العدواني، إنه اختار هذا الاسم، «ليكون دعوةً لكل إنسان، ليحاول أن يكون وفياً لذاته ولا يشبه غيره، وأن يعرف أين يجب أن يكون، وهو دعوة ليكمل الإنسان نصفه».ووصفَ العدواني الشعر بالصديق العزيز، مؤكّداً أن لا شيء مثله يشفي غليله، مُحيلاً الحضور إلى قصص مؤثّرة مع والده الراحل الذي كان شاعراً أيضاً. وأضاف أنّه يرى الشعر بوصفه حالة نفسية، ولابد أن تكون دائماً في كل عمل أدبي أو فني «لمسة جنون».