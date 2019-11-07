الشارقة مقر إقليمي لـ «بيغ باد وولف»

المصدر: الشارقة ــ الإمارت اليوم

دخلت هيئة الشارقة للكتاب في شراكة جديدة مع «بيغ باد وولف»، المنظمة لأكبر سوق تخفيضات لبيع الكتب في العالم، بهدف افتتاح الفرع الإقليمي من «بيغ باد وولف - الشارقة» في المنطقة الحرة لمدينة الشارقة للنشر، يتولى مسؤولية المبيعات إلى جانب عدد من العمليات والمهام الإقليمية الأخرى، بالإضافة إلى توسيع نطاق الوصول بالكتاب لمختلف فئات المجتمع في دول العالم العربي والشرق الأوسط وإفريقيا، بأسعار تفضيلية. وجاء التوقيع على المشروع المشترك على هامش فعاليات معرض الشارقة الدولي للكتاب.

وقال رئيس هيئة الشارقة للكتاب، أحمد بن ركاض العامري، إن «الشراكة تمثل خطوة جديدة في مسيرة جهودنا الرامية لتوفير فرصة الحصول على المعرفة والكتاب للقراء في الإمارات والمنطقة، إلى جانب تعزيز مبيعات الناشرين من الدول العربية والإفريقية».

وأضاف «من خلال هذا المشروع المشترك، سنعمل معاً على تعزيز حركة تداول مليار كتاب من إصدار دول منطقة الشرق الأوسط والقارة الإفريقية خلال الأعوام الخمسة المقبلة، تماشياً مع أهدافنا الرامية لتقديم المنتج المعرفي لتلك الدول، وتعزيز الحوار والتبادل الثقافي بينها».

وتابع العامري: «تعزز الاتفاقية مكانة هيئة الشارقة للكتاب مركزاً استراتيجياً ومحركاً لصناعة الكتاب في المنطقة، إذ تنظم واحداً من أكبر ثلاثة معارض للكتاب في العالم، وتعبر برؤيتها ورسالتها وأهدافها عن مشروع الشارقة الذي وضع أساساته صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، في تحقيق النهضة الحضارية بالاستناد إلى الكتاب والمعرفة».

من جهته، قال الشريك المؤسس لسوق بيغ باد وولف، أندرو ياب، إن «انطلاقتنا الأولى في مجال بيع الكتب كانت في عام 2009، وسرعان ما أدركنا الحاجة للتغيير بهدف جذب اهتمام القرّاء، فعملنا منذ ذلك الحين على توسيع شبكتنا من أجل إحداث تغيير إيجابي حقيقي ونشر ثقافة القراءة من خلال إتاحة الوصول إلى أحدث الإصدارات بأسعار معقولة». وأضاف «شهدت المبادرة نجاحاً كبيراً في دول عدة، ويسرنا اليوم أن نكون شركاء لهيئة الشارقة للكتاب والعمل معها جنباً إلى جنب لتعزيز وجودنا، وتوسيع قاعدة قرائنا في الشرق الأوسط وإفريقيا».

الشراكة ستعزّز حركة تداول مليار كتاب في الشرق الأوسط.