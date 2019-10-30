«الفضاء والمستقبل».. من قلب «ناسا» على شاشة «الإمارات»

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

بدأت شبكة قنوات تلفزيون أبوظبي، التابعة لـ«أبوظبي للإعلام»، عرض الموسم الثالث للبرنامج الوثائقي العلمي الأسبوعي الجديد «الفضاء والمستقبل» على قناة «الإمارات»، بالتعاون مع وكالة الفضاء الأميركية (ناسا)، والسفارة الأميركية بالإمارات.

ويُظهر البرنامج، الذي يعرض مساء كل يوم إثنين، الضوء أبرز الإنجازات في عالم الفضاء بقالب علمي مشوق من تقديم المذيعة أميرة محمد.

ويسلط البرنامج الضوء، أيضاً، على إنجازات الإمارات التي وصلت إلى مكانة متميزة بين الدول التي تتمتع ببرامج فضائية متقدمة، بفضل مجموعة المشروعات الفضائية، التي أطلقتها خلال السنوات الماضية، فضلاً عن إرسال أول رائد فضاء إماراتي إلى محطة الفضاء الدولية في سبتمبر الماضي.

ويهدف البرنامج إلى تعريف الشباب الإماراتي بالفضاء الخارجي، مقدماً مجموعة من المعلومات العلمية بأسلوب شيق، إذ يغطي في كل حلقة من حلقاته موضوعاً من قلب مقار «ناسا»، إذ تصحب أميرة محمد المشاهدين في رحلة استكشافية لمعرفة أحدث الابتكارات والاكتشافات في عالم الفضاء الخارجي بمختلف نواحيه، مدعوماً من وكالة الإمارات للفضاء، ووكالة الفضاء الأميركية. وتتخلل البرنامج مقابلات وحوارات مع مجموعة من الخبراء والعلماء والمتخصصين في مجال الفضاء من وكالة ناسا، إلى جانب مسؤولين ومهندسين عاملين بالقطاع الفضائي الوطني من وكالة الإمارات للفضاء، ومركز الشارقة لعلوم الفضاء والفلك، وغيرهما من الجهات العاملة والمُشغلة للقطاع الفضائي بالدولة. يشار إلى أن جميع حلقات البرنامج صورت في عدد من المراكز التابعة لوكالة الفضاء الأميركية، إذ تمت زيارة ست ولايات أميركية، والتصوير في خمسة مقار لوكالة الفضاء الأميركية (ناسا)، من أصل 10 مقار أرضية تابعة للوكالة في الولايات المتحدة.