«محمد بن راشد للمعرفة» تختتم مشاركتها في «فرانكفورت للكتاب»

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

اختتمت مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة مشاركتها في النسخة الـ71 «لمعرض فرانكفورت الدولي للكتاب 2019»، وذلك من خلال مشاركة «قنديل للطباعة والنشر والتوزيع»، التابعة لها في فعاليات الحدث التي أقيمت من 16 حتى 20 أكتوبر الجاري.

وحفلت أجندة «قنديل للطباعة والنشر» بالفعاليات والندوات، التي سعت من خلالها إلى تسليط الضوء على مشروعاتها وإنتاجها الأدبي الجديد، إلى جانب استعراض مستجدات بعض مشروعات ومبادرات المؤسسة على المستوى العالمي.

وقال المدير التنفيذي لمؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة، جمال بن حويرب: «نفخر بمشاركتنا السنوية بحدث ثقافي عريق ومهم مثل معرض فرانكفورت الدولي للكتاب، الذي يتيح لنا الفرصة للقاء الشركاء والاطلاع على أفضل التجارب والممارسات بمجالات إنتاج المعرفة والنشر والطباعة». وقامت المؤسسة خلال مشاركتها في المعرض بالترويج لبرنامج دبي الدولي للكتابة لإطلاق ورشة «الكاتب الزائر»، وعقدت «قنديل» اجتماعاً مع «اتحاد الناشرين العرب»، لترشيح ثلاثة كتب أنتجتها للعرض وبيع حقوقها.