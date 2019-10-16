«تشكيل»: موسم الخريف والشتاء يركز على مشهد التصميم

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أعلن مركز «تشكيل» في دبي عن إطلاق فعاليات موسم الخريف والشتاء في تنسيق جديد، يشتمل على سبعة معارض، و73 ورشة عمل، وثلاث جلسات حوار مفتوحة أمام مشاركة الجمهور والمختصين المبدعين، وذلك حتى ديسمبر المقبل.

وينظم موسم تشكيل للخريف والشتاء 2019، الموجه للصغار والكبار والعائلات، في خمسة مواقع مختلفة: مركز تشكيل في ند الشبا، ومركز تشكيل الفهيدي (منزل 10)، وحي دبي للتصميم، ومركز الشباب في دبي، وصالون فان كليف آند آربيلز في أوبرا دبي. وتركز الفعاليات على التصميم هذا الموسم، ما يعكس حضوره القوي في أسبوع دبي للتصميم، الذي يقام خلال نوفمبر المقبل، وذلك بالتوازي مع حرص «تشكيل» على مواصلة التزامه تجاه الفنون البصرية في دولة الإمارات.

برنامج شامل

وقالت نائبة مدير المركز، ليسا باليتشغار، إن موسم الخريف والشتاء في «تشكيل» يُعد دليلاً على تنوع مشهد التصميم وتقدمه واستمرار نموه في الإمارات، مضيفة: «يقدّم برنامجنا الشامل مجموعة من المعارض والورش المتخصصة والجلسات، التي تناقش الطريقة التي يتخطى فيها مشهد التصميم الإماراتي حدوده المعتادة، ويتفاعل مع ثروة الموارد والحرفية المتاحة في أنحاء البلاد».

وتابعت «لقد حرصنا على استمرار مشاركتنا في كل من (أسبوع دبي للتصميم) و(حدث داون تاون إديشن)، بالتوازي مع استمرار التوسع في منصتي التصميم المرموقتين، وسيتمكن زوار الفعاليات هذا العام من لمس جوانب عديدة ومتنوعة في (تشكيل) عبر مبادرة (ميك ووركس - الإمارات) ومجموعة (تنوين) و(برنامج تنوين للتصميم)».

فعاليات

ويبحث معرض تشكيل «عودة الخريجين»، والبرنامج المصاحب له، المؤلف من جلسات حوار وورش متخصصة، حتى 29 الجاري، في أعمال ثمانية فنانين حصلوا حديثاً على شهادة الماجستير من بعض أفضل المؤسسات التعليمية في بريطانيا والولايات المتحدة الأميركية؛ وهم: موزة المطروشي (ماجستير الفنون الجميلة)، ومحمد الشيباني (ماجستير الفنون الجميلة)، وخالد مزينة (ماجستير الفنون الجميلة)، وسلامة نصيب (ماجستير في الطباعة)، وهدية بدري (ماجستير الفنون الجميلة)، وسعيد المدني (ماجستير الفنون)، وعظيم الغصين (ماجستير الفنون الجميلة)، وفاطمة أوزدينوفا (ماجستير الفنون).

بينما يسلط المعرض الجماعي الاستهلاك الرشيد (تشكيل ند الشبا - من الخامس من نوفمبر إلى الأول من ديسمبر المقبلين)، الضوء على الاستخدام المتنوع للمواد المستدامة في ممارسات التصميم الحالية بدولة الإمارات.

أما معرض «ضجة صامتة» لفيكتور سيتالي (تشكيل منزل 10 حي الفهيدي التاريخي - 10 - 28 نوفمبر المقبل) فيقدم أحدث أعمال فيكتور التصويرية التي تركز على اللوحات والمناظر الطبيعية المرسومة بالزيت والأكريليك. ففيكتور الذي وُلد في زامبيا، يعاني ضعف السمع منذ سن الثالثة، ووجد طريقة للتعبير عن نفسه من خلال اللوحات قبل سبع سنوات. ويُبدع لوحاته في المقام الأول بالزيت والأكريليك على القماش، بالإضافة إلى الألوان المائية والفحم على الورق، وعُرضت أعمال له بمعارض في دبي وأبوظبي وهولندا وإيرلندا.

ليسا باليتشغار:

«موسم الخريف والشتاء في (تشكيل)، يُعد دليلاً على تنوع مشهد التصميم وتقدمه، واستمرار نموه في الإمارات».