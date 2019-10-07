موظفو «دبي للثقافة».. حاضرون في «إكسبو 2020»

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أعلنت هيئة الثقافة والفنون في دبي عن فتح باب التسجيل لموظفيها للانضمام لبرنامج التطوع الخاص بـ«إكسبو 2020 دبي» ليكونوا جزءاً من الحدث العالمي، وواجهة أساسية تمثل دولة الإمارات بكل ما تمتلكه من قيم أصيلة.

وسيشارك الموظفون في إدارة فعاليات المعرض المتميز من خلال مهام سيتم إعدادهم وتدريبهم للقيام بها، وتأهيلهم لأداء أدوار محورية في إدارة العديد من الأنشطة والجلسات والحوارات التي يتضمنها الحدث في قائمة برامجه وفعالياته.

وزار وفد من «إكسبو 2020»، خلال الأسبوع الماضي، هيئة الثقافة والفنون في دبي، لشرح متطلبات المشاركة كمتطوعين في المعرض الدولي، والرد على استفسارات الموظفين، ومساعدتهم على إنهاء إجراءات التسجيل ليحظوا بفرصة التطوع المتميزة في الحدث الفريد.

وتحرص «دبي للثقافة» على تأكيد حضورها وإسهامها في الأحداث والتظاهرات البارزة، التي تعزز مكانة الإمارات على خريطة الصدارة العالمية في مختلف المجالات، وتسعى لنشر السعادة والقيم الإيجابية بدعم روح المشاركة والتعاون والعطاء، إضافةً إلى جهودها الدؤوبة في مجال الارتقاء بفريق عملها وموظفيها، وتعزيز مفهوم التطوع في نفوسهم كقيمة إنسانية وحضارية، وترسيخ حسّ المسؤولية بينهم.