«وصفات جيمي أوليفر النباتية» اليوم على «فوكس»

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أعلنت مجموعة شبكات فوكس عن إطلاق أحدث عروض الشيف العالمي جيمي أوليفر «وصفات جيمي أوليفر للأطباق النباتية» لمشاهدي الشرق الأوسط على شبكة فوكس لايف، إذ يخوض أوليفر مغامرات عدة في بلدان مختلفة.

ويُبث «وصفات جيمي أوليفر للأطباق النباتية» للمرة الأولى اليوم، ليصطحب المشاهدين من خلاله في جولة طهي حول العالم، حيث يُقدم الأطباق النباتية الشهية بنكهة محلية للبلد الذي يزوره، فضلاً عن تقديم وصفات الطعام الصحي على طريقة جيمي الشهيرة. ويتكون البرنامج من ست حلقات، ويشهد زيارة أوليفر إلى الشرق الأوسط، حيث يتجوّل في بيت لحم والقدس مستكشفاً الطعام العربي الشهي الذي يُلهمه تقديم وجبات نباتية صحية طُبخت بمكونات عربية محلية، كما يزور الهند لاكتشاف أطباق مميزة. وقال أوليفر إن برنامجه لا يستهدف النباتيين فقط، بل يُشجع الجميع على تجربة المزيد من الأطعمة واتباع نظام غذائي صحي عن طريق وصفاته المستوحاة من رحلاته حول العالم.