قراءة على بحر الخان.. المكتبة الشاطئية تدشن مرحلتها الثانية

المصدر: الشارقة - الإمارات اليوم

ضمن مبادرات الشارقة العاصمة العالمية للكتاب 2019، وفي أجواء احتفالية حظيت بتفاعل لافت، شهدت منطقة شاطئ الخان (2) بالشارقة، افتتاح ثاني المكتبات الشاطئية في الإمارة، بهدف تعزيز ثقافة القراءة والتوعية المجتمعية بأهميتها، عبر توفير الكتب للقرّاء في عدد من المواقع الرئيسة بالشارقة، من بينها الشواطئ، من أجل الوصول إلى فئات أوسع من أفراد المجتمع.

ويعدّ الحدث جزءاً من مبادرة «مكتبة الشارقة الشاطئية»، التي أطلقها مكتب الشارقة العاصمة العالمية للكتاب لعام 2019، لتدشين مجموعة من المكتبات الشاطئية التي تتضمن كل واحدة منها أكثر من 100 عنوان من الكتب المتنوّعة والملائمة للأعمار كافة، لتتيح لمرتادي الشواطئ فرصة الاستمتاع بالقراءة على مدار اليوم.