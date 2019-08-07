«اليابانية» بإرشادات «فاخرة».. في الفجيرة

المصدر: الفجيرة - الإمارات اليوم

نظّمت جمعية الفجيرة الاجتماعية الثقافية ورشة في «أساسيات اللغة اليابانية»، قدمتها المديرة التنفيذية للسعادة والإيجابية مديرة نادي اللغات في الجمعية، فاخرة عبدالله بن داغر، وذلك ضمن أنشطة الأكاديمية الصيفية لشباب الإمارات، وعلى هامش مهرجان قيّظ في الفجيرة.

استهدفت الورشة، التي استضافها مركز الفجيرة للشباب، الفئة العمرية من 15 - 35 سنة، من أجل حثها على تعلم اللغات، والاستفادة من خبرات وعلوم الآخرين، ونقل قيم وعلوم أهل الإمارات إلى العالم.

وتناولت الورشة مجموعة من الأساسيات التي يحتاج إليها المبتدئ في تعلم اللغة اليابانية، إذ ركّزت على مهارات الكتابة والمحادثة والاستماع، والاختلافات بين حروف اللغة اليابانية، مثل «الهيراغانا» و«الكاتاكانا» و«الكانجي»، وتخلل ذلك شرح كيفية كتابة أسماء المشاركين بحروف «الكاتاكانا» من منطلق أن أسماءهم أجنبية وليست يابانية.

وتطرقت بن داغر إلى الصيغة التعريفية التي يمكن من خلالها التعرف إلى ذوات الآخرين، فضلاً عن المحادثات اليومية التي يمكن استخدامها كبداية التواصل مع الشعب الياباني، واختتمت الورشة بعرض عدد من الفيديوهات التي ألقت الضوء على طبيعة الحياة اليابانية.

وأعربت فاخرة بن داغر عن سعادتها بتفاعل المشاركين، الذي انعكس بدوره على نجاح وتميز الورشة، مشيرة إلى أن الفعالية تأتي في إطار الخطة العامة التي تنتهجها جمعية الفجيرة الثقافية نحو نشر العلم والمعرفة والثقافة بمختلف أنواعها، لكي يكون شباب وفتيات الدولة سفراء للوطن في كل المحافل الدولية.