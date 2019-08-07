«العين للكتاب»: انتظروا نسخة موسّعة ببرنامج ثري

المصدر: العين - الإمارات اليوم

أعلنت دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي، أن الدورة الـ11 من معرض العين للكتاب ستنظم خلال الفترة من 24 سبتمبر إلى الثالث من أكتوبر المقبلين في مركز العين للمؤتمرات.

ويشهد المعرض على مدار 10 أيام مشاركة العديد من دور النشر والمؤسسات الثقافية المحلية التي تعرض أحدث عناوين الكتب من مختلف الحقول المعرفية، مع تسليط الضوء على أهم التجارب الثقافية والأدبية للكتاب الإماراتيين، إذ يتضمن المعرض فعاليات يومية بحضور نخبة من المفكرين والكتّاب الإماراتيين والمقيمين في الدولة.

وتشارك في البرنامج الثقافي المصاحب لمعرض العين للكتاب نخبة من المثقفين والمؤلفين والشعراء للتحاور حول القضايا الفكرية المختلفة، وإحياء أمسيات شعرية وندوات نقاشية، وتقديم عروض موسيقية من قبل مواهب محلية مميزة.

كما يقدم «ركن الإبداع» برنامجاً تفاعلياً شيقاً للأطفال والناشئة بين سن 6 و12 عاماً. وللمرة الأولى في معرض العين للكتاب سيكون هناك ركن الرسامين والفنون.

من جانبه، قال وكيل دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي، سيف سعيد غباش: «بعد الإقبال الواسع الذي حققه معرض العين للكتاب العام الماضي من قبل الطلاب والمهتمين، يسعدنا تقديم نسخة موسعة من المعرض نرمي من خلاها إلى إحداث تأثير أعمق في محبي القراءة والمعرفة، وذلك بتوفير منصة لأحدث الكتب والإصدارات للناشرين العاملين في الدولة، إلى جانب برنامج ثقافي غني، يفتح باب الحوار والتفاعل بين الكتاب والمثقفين والجمهور».

وأضاف: «يشكّل معرض العين للكتاب عنصراً مهماً في المشهد الثقافي في إمارة أبوظبي، إذ نعمل في دائرة الثقافة والسياحة على تمكين الوصول إلى المعرفة، وتعزيز حب القراءة باعتبارها أدوات حاسمة في التنمية المجتمعية والفردية على حد سواء، كما أن المعرض يعد أحد الأحداث الثقافية التي تعكس نمو قطاع النشر في الدولة وازدهاره».

يُشار إلى أن معرض العين للكتاب هو فعالية محلية تفتح باب المشاركة حصراً للجهات العارضة التي تتخذ من دولة الإمارات مقراً لها. ويستقبل المعرض الزوار مجاناً لحضور كل نشاطاته وفعالياته.