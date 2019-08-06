ندوة الثقافة والعلوم تختتم برنامجها الصيفي «معاً نقرأ ونكتب»

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

اختتمت ندوة الثقافة والعلوم برنامجها الصيفي «معاً نقرأ ونكتب»، الذي تضمن دورة في الخط العربي في فني النسخ والرقعة، قدمها الخطاط محمد النوري، ودورة في القراءة الإبداعية والكتابة الإبداعية قدمها كلٌّ من: د. علي عبدالقادر الحمادي، مدير جمعية حماية اللغة العربية، ود. عيسى الحمادي، مدير مكتب التربية لدول الخليج بالشارقة، وشارك الأستاذ بلال البدور بجلسة حوارية حول القراءة، تضمنت إلقاء الضوء على نوع القراءة ووقت القراءة وكيفيتها، وشارك في البرنامج، الذي عقد بالفترة من 21 حتى 30 يوليو 15 طالباً وطالبة، وتم تكريم المشاركين بشهادات تقدير، ولاقت الدورة استحسان جميع المشاركين، الذين أبدوا رغبتهم في استمرار تقديم مثل هذه الدورات، ضمن برامج وأنشطة ندوة الثقافة والعلوم.