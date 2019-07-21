«مخيم الرسامين الصغار» يُختتم باستلهام القيم من تاريخ الإمارات

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

بزيارة خاصة نظمها المكتب الثقافي لسمو الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم إلى متحف الاتحاد، اختتم «مخيم الرسامين الصغار الصيفي»، الذي استمر أسبوعين في نادي دبي للسيدات، فعالياته، التي استهدفت الأطفال الموهوبين ووفرت العديد من الأنشطة الفنية والجلسات الإبداعية بالتركيز على زرع القيم والتثقيف عبر الفن، كما هدفت لنشر الايجابية وتعزيز الثقة بالذات وبمبادئ المسؤولية المجتمعية، تأكيداً على دور الفن التعليمي والثقيفي للأطفال.

وتأتي الزيارة في إطار البرنامج الذي يمثل تجربة فنية تثقيفية متكاملة تفتح أذهان الأطفال على سحر التاريخ وما وراءه من عبر ودروس مستفادة، حيث اشتملت الزيارة على جولة تعريفية في أقسام المتحف وورشتين إبداعيتين.

واستمتع الرسامون الصغار بالجولة التعريفية التي قادتها المشرفة الإماراتية ميرة البستكي، كما أجروا حوارات ملهمة طرحوا خلالها أسئلة واستفسارات، واستفادوا من المعلومات القيمة حول المحتوى الفني والثقافي في المتحف الذي يعد بوابة للتاريخ الموثق لجهود الآباء المؤسسين ومسيرتهم المباركة، باعتباره صرحاً وطنياً مُهماً يؤرخ لاتحاد دولة الإمارات بكل ما يحتويه من وثائق وصور ومقتنيات تراثية تجسد تلك المرحلة المضيئة في تاريخ الدولة المشرق.

أجمل التذكارات

واكتملت التجربة الإبداعية بورشتي عمل «لنبتكر أجمل التذكارات» و«جواز سفر إماراتي» بقيادة المشرفة الفنية الإماراتية عفراء البلوشي، حيث أبدع الأطفال بتصميم جوازات سفر وتعرفوا إلى الأعلام القديمة لكل الإمارات السبع، كما ابتكروا بطاقات تذكارية ثلاثية الأبعاد تحاكي العديد من ملامح الاتحاد بما فيها مبنى متحف الاتحاد، وشجرة الاتحاد (الغاف) التي عقدت تحتها اتفاقية الاتحاد في منطقة سيح السدرة بهدف تسليط الضوء على أهمية المكان التاريخي والوطني لدى الإماراتيين.

إرث حضاري

وأكدت مدير المكتب الثقافي لسمو الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم، المها البستكي، أن تنظيم زيارة «الرسامين الصغار» لمتحف الاتحاد يأتي خاتمة لأيام المخيم الحافلة بالعديد من الفعاليات، باعتباره وجهة مهمة تعكس الإرث الثقافي والحضاري وتسهم في التعريف بحقبة مُضيئة من التاريخ يجب عكسها للأجيال الجديدة باعتبارها مصدراً للفخر والاعتزاز، مُثمنة دور المتاحف ورسالتها العظيمة في التنمية الحضارية والارتقاء بأذواق الشعوب. وأضافت البستكي: «أردنا أن تكتمل تجربة الأطفال بزيارة المكان الذي يمثل القيم والمبادئ الأصيلة التي سيظل شعب الإمارات والمقيمون على أرضها يستلهمون منه الكثير على مر الأجيال».

تمكين الأطفال

وقالت البستكي: «حرصنا من خلال المخيم على التأكيد على رسالة حرم سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، سمو الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم رئيسة مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين رئيسة مؤسسة دبي للمرأة، الرامية لتثقيف الأطفال بالقيم والمعاني الإنسانية الراقية عبر الفن». وأعربت البستكي عن سعادتها بردود الفعل الإيجابية التي تلقتها بشكل مباشر من أمهات وآباء الأطفال المشاركين في المخيم، وعن طريق أسلوب الاستبيانات الذي اتبعه «المكتب الثقافي» في أخذ الآراء للارتقاء أكثر بأدوات التجربة المقبلة، مؤكدة على النجاح الذي حققه المخيم في توسيع إدراك الأطفال بالقيم والمبادئ الإنسانية، وأكسبهم معارف جديدة حول دولة الإمارات من خلال المهارات الفنية والإبداعية المميزة.

بث القيم عبر الفن

تضمنت فعاليات المخيم، وبالتعاون مع مركز سول آرت للفنون، باقة متنوعة من الورش الفنية المبتكرة، كالرسم، والسرد القصصي، وجلسات الابتكار، وغيرها، وأشكال فنية مختلفة المضامين منها: التعبير عن الذات بطريقة مثلى، والاحتفاء بالتميز وكيف للأطفال الصغار أن يدركوا ما يتميزون به كطريق لاكتشاف ما يمتلكون من مواهب، كذلك موضوعات مثل إدراك حب الذات، والتواصل مع قوة الاتحاد، والعديد من الموضوعات التي تسهم في تطوير المهارات والتعرف إلى نقاط التميز.

تعزيز وثقة

هدفت الموضوعات المطروحة إلى تعزيز الثقة بالنفس، والفهم الجيد لماهية التعاون، والانسجام مع عناصر الطبيعة، وقوة الكلمة وتأثيرها.ويأتي تنظيم المخيم في إطار جهود المكتب الثقافي لسمو الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم، في تنظيم البرامج والورش الفنية التفاعلية التي تسهم في تطوير مهارات الأطفال، وتنمية وتوسيع إدراكهم الفني والثقافي من خلال تعريفهم بأساليب جديدة، تعزز فرصهم التعليمية وتسهم في خلق جيل مثقف فنياً.