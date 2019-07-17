«الشارقة» تضيء في سانت بطرسبرغ

المصدر: الشارقة ــ الإمارات اليوم

تنطلق غداً فعاليات «أسبوع الشارقة» في مدينة سانت بطرسبرغ الروسية، التي تنظم في متحف سانت بطرسبرغ الحكومي، وتستمر حتى 23 يوليو الجاري، تحت رعاية صاحب السموّ الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، بهدف تعزيز فرص تبادل الخبرات والتجارب مع المدن الشقيقة، وتوطيد العلاقات التاريخية بين الثقافة العربية والروسية، والتعريف بالمنجز الحضاري لإمارة الشارقة، وما تقوده من جهود على مستوى العمل الثقافي والاقتصادي والسياحي.

وقال الشيخ فاهم القاسمي، رئيس دائرة العلاقات الحكومية في الشارقة: «إن الأسبوع يمثل جزءاً مهماً من مشروع الشارقة الثقافي والحضاري، الذي يمتد ليشمل الساحة المحلية والعربية والعالمية، ويبرز المنجز الثقافي والسياحي الاقتصادي للإمارة مركزاً حضارياً في المنطقة، وحاضناً للمبادرات والمشروعات التي تدعم جهود التواصل البنّاء مع مختلف بلدان العالم». وأوضح الشيخ فاهم القاسمي، أن «إمارة الشارقة من خلال سلسلة أيام الشارقة الثقافية، التي يتم تنظيمها بتنسيق من دائرة العلاقات الحكومية مع كل الجهات المسؤولة عن قطاع الثقافة والاستثمار والسياحة في الإمارة، تسعى إلى أن يكون حضورها في المحافل الدولية مميزاً بقدر تميز تجربتها النهضوية في المنطقة العربية، ودولة الإمارات على وجه الخصوص». وأضاف أن «فعاليات الشارقة تترجم رؤية صاحب السموّ حاكم الشارقة، في دعم جهود العمل المشترك، وفتح أفق التعاون والتلاقي مع مختلف شعوب العالم، إلى جانب صياغة علاقات أكثر استدامةً وعمقاً بين الأمم».

ويتضمن الأسبوع برنامجاً متنوّعاً يشمل موضوعات مختلفة، مثل الثقافة والفن والتراث، إلى جانب عقد لقاءات مع عدد من الجهات وورش عمل وعروض فنية شعبية ومعارض تركز على الإنجازات الثقافية الإماراتية، وما شهدته من تطور خلال العقود الأربعة الماضية، إضافة إلى استعراض فرص العمل والاستثمار في الإمارة.