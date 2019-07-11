«دبي للثقافة» تحصد أحدث إصدار من «آيزو»

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

حصلت هيئة الثقافة والفنون في دبي «دبي للثقافة» على شهادة الآيزو (ISO 20000-1:2018) في نظام إدارة الخدمات التقنية، من المعهد البريطاني للمواصفات والمقاييس BSI، لتكون أول جهة تحصد هذه الجائزة محلياً وإقليمياً على مستوى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، مُحققة بذلك إنجازاً جديداً ومتميزاً، يُضاف إلى سلسلة إنجازاتها في مجال تقنية المعلومات والتميز الحكومي، ويعكس ريادتها في مجالات التطوير، وسعيها الدائم والمستمر للارتقاء بخدماتها.

ونجحت الهيئة، من خلال هذا الإنجاز، في أن تكون أول جهة على مستوى القطاعين الحكومي والخاص في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، تتوافق أنظمتها مع آخر تحديث لنظام إدارة الخدمات التقنية، من أعرق المؤسسات العالمية المتخصصة في تدقيق النظم الإدارية، وإصدار الشهادات والمصادقة عليها وفقاً لمعايير منظمة «الآيزو» الدولية.

وبهذه المناسبة، أكد مدير إدارة تقنية المعلومات، محمد الحمادي، أن حصول الهيئة على هذه الشهادة الدولية المرموقة، هو نتاج الدعم المستمر من الهيئة، وحرصها على مواكبة المستجدات والتطورات في مختلف المجالات لتحقيق أعلى مستوى من التميز المؤسسي، وتعزيز تنافسية الدولة وفقاً لتطلعات القيادة الرشيدة، وقال: «تعكس هذه الشهادة تطبيقنا لأرقى المعايير الدولية، وحصولنا عليها يأخذنا نحو تحديات جديدة في سباق التميز والريادة، كما يزيد دافعيتنا لتحقيق المزيد من الإنجازات».