«العويس» تستكمل «أعلام الإمارات»

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

صدر حديثاً عن مؤسسة سلطان بن علي العويس الثقافية، ضمن سلسلة «أعلام من الإمارات»، للباحث مؤيد الشيباني كتاب جديد بعنوان «راشد الخضر.. خمس وسبعون عزلة مع الشعر 1905 ـ 1980»، الذي يرصد جوانب من حياة راشد الخضر، ويوثق لقصائده، ويقرأ الباحث مؤيد الشيباني الكثير من المعاني مستعيناً بمصادر مختلفة لتأكيد ما ذهب إليه من تحليل لشعر الخضر.

وجاء في مقدمة الكتاب: «إن من حق الخَضَر على الأجيال اللاحقة أن يخرجوه إلى حيز واسع في مجال التراكم القرائي العربي، بحيث لم يعد مجرد شاعر شعبي خاص ببقعة جغرافية معينة، إنه لائق بكل هذا الحضور الواسع في المشهد الشعري العربي، ونقصد التجربة الشعرية الشعبية المماثلة لعدد كبير من أشهر الشعراء العرب، الذين قدّموا جمالية مهمة للأغنية العربية والذاكرة الشعرية عموماً». يُذكر أن الشيباني باحث وشاعر وإعلامي عمل نحو 40 سنة في المؤسسات الثقافية الإماراتية والخليجية.

ويأتي هذا الكتاب، الذي حمل الرقم 24 في سلسلة «أعلام من الإمارات»، استكمالاً للمشروع الذي أطلقته مؤسسة سلطان بن علي العويس الثقافية عام 2012، ليوثق سيرة شخصيات إماراتية تركت بصمتها على المشهد الثقافي الإماراتي.