ابتسام عبدالعزيز: سعيدة بوضع بصمتي على «فن أبوظبي»

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

كشفت دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي عن تكليف الفنانة والكاتبة ابتسام عبدالعزيز، بتصميم الهوية الفنية لـ«فن أبوظبي» 2019، إذ وسّعت الفنانة نطاق سلسلة عملها «حياة في حقيبة» خصيصاً لدعم الحدث.

وتُقام فعاليات الدورة الـ11 من «فن أبوظبي» في منارة السعديات خلال الفترة من 21 - 23 نوفمبر المقبل.

ويقدّم «فن أبوظبي» برنامجاً متنوعاً يتضمن مشاركة صالات عرض مرموقة تعرض أحدث الأعمال الفنية، إلى جانب سلسلة من المعارض والحوارات والأعمال التركيبية وورش العمل وعروض الأداء التي تقدمها نخبة من أبرز الفنانين والقيمين الفنيين والخبراء الإبداعيين على مستوى العالم، فضلاً عن المعرض الفني المتنوّع والمتاح للجمهور على مدى ثلاثة أيام، إذ سيواصل «فن أبوظبي» برنامجه الممتد حتى 25 يناير 2020 من خلال تقديم باقة من المعارض والفعاليات الفنية المختلفة.

توثيق

من جهتها، قالت الفنانة ابتسام عبدالعزيز التي عرضت أعمالها في العديد من الدول حول العالم، إنها تحرص من خلال مشروع «حياة في حقيبة» على توثيق مختلف أشكال الحقائب بما تحمله أو تعبر عنه من معاني الحياة: «أفكر في الحقائب كصور شخصية، ومشاهدات ثقافية، إذ أسعى إلى جمع مختلف الأذواق والاهتمامات ووضعها في حقيبة، وهو ما يجعل من العمل مع (فن أبوظبي) 2019 فرصة مهمة بالنسبة لي، كونها تتيح لي إمكانية إنتاج صور جديدة على علاقة وثيقة بالفن والوسط الثقافي، إذ توثق المجموعة الجديدة حقائب زوّار معرض فن أبوظبي 2018، والتي تظهر من خلالها حالة من التنوّع والتمازج بين الثقافات والشخصيات المختلفة من جميع أنحاء العالم، والتي اجتمعت في العاصمة الإماراتية لأجل الفن، وهذا بحد ذاته إضافة نوعية لفكرة المشروع».

وأعربت عن امتنانها لمعرض «فن أبوظبي» لتقديمه هذا الدعم لها، الذي يعتبر بمثابة تكريم لمسيرتها الفنية، عبر وضع بصمتها في الهوية الفنية لمعرض فن أبوظبي المقبل.

صاحبة اسم لامع

من ناحيتها، قالت مديرة فن أبوظبي ديالا نسيبة: إن «ابتسام عبدالعزيز واحدة من ألمع الأسماء في الوسط الفني في المنطقة، ويسرنا أن تقدم أعمالها كجزء من الهوية الفنية الخاصة بالنسخة الجديدة من معرض فن أبوظبي، وسعداء بتقديم الدعم للفنانة لتوسيع نطاق مشروعها المتميز (حياة في حقيبة) من خلال إبداع أعمال فنية جديدة لزوّار فن أبوظبي».

وأعلن المعرض أنه سيكشف قريباً عن بقية تفاصيل برنامج «فن أبوظبي» 2019، والذي يشمل قسم «آفاق» ويتضمن تقديم أعمال تكليفية فنية وأعمال لفنانين ناشئين، ويشهد قسم «آفاق: تكليف الفنانين» مشاركة نخبة من الفنانين الذين تم تكليفهم من قبل معرض فن أبوظبي بتقديم أعمال فنية خاصة في منطقة العين.

أمّا «آفاق: الفنانون الناشئون»، فهو مبادرة سنوية توفر منصة لثلاثة فنانين ناشئين من دولة الإمارات لتطوير مهاراتهم وإنجاز مشروعات فنية طموحة، إذ تتم دعوة الفنانين للمشاركة في برنامج فني يستمر عاماً كاملاً تحت إشراف وتوجيه أحد القيمين الفنيين الضيوف، قبل أن تعرض مشروعاتهم في شهر نوفمبر المقبل.

ويعود معرض الفنون البصرية السنوي «بوابة» في نسخته لهذا العام، ليسلط الضوء على أعمال مجموعة من الفنانين المحليين والعالميين من خلال رؤية فنية فريدة لأحد الضيوف من القيمين الفنيين.

ويقدّم «فن أبوظبي» باقة من الحوارات وورش العمل والمشروعات الفنية المجتمعية والعروض الفنية، التي تلائم أذواق الجميع، بدءاً من الفنانين المحترفين وصولاً إلى العائلات وعامة الجمهور ممن يتطلعون للحصول على ترفيه ثقافي راقٍ.

ويتيح برنامج حوارات سلسلة من النقاشات الثقافية وفعاليات إطلاق الكتب، والتي تستضيف مجموعة من الشخصيات الفنية المعروفة للحديث عن تاريخ الحركة الفنية والفن المعاصر في الدولة وحول العالم.

وتعود في نسخة هذا العام أيضاً المشروعات التعاونية المجتمعية مع عدد من أبرز الجامعات، لتشكّل عنصراً أساسياً في فعاليات المعرض.

من ناحية أخرى، سيتم منح شركاء المجتمعات والمؤسسات الثقافية غير الربحية مساحة خاصة بهم خلال «فن أبوظبي» لتسليط الضوء على مبادراتهم، وتقديم عروض تنسجم مع شعار «عام التسامح» الذي أطلقته حكومة دولة الإمارات لعام 2019. وتشجع هذه الشراكات الفنانين والمصممين والمهندسين الصاعدين على تقديم أفكار جديدة وملهمة، بالإضافة إلى إفساح المجال أمامهم للتواصل مع جمهور جديد.

فعاليات

إلى جانب المعرض الفني، وضمن إطار برنامج «فن أبوظبي» الذي يستمر طوال العام، تم إطلاق فعالية «الفنون في منارة السعديات»، وانتقلت هذه المبادرة، التي كانت تعرف سابقاً باسم معرض «أسبوع الفنون»، في نسختها الثالثة إلى منارة السعديات، وأقيمت في الفترة بين الثامن من أبريل الماضي والثامن من يونيو الجاري.

ويتيح معرض «الفنون في منارة السعديات» الفرصة أمام هواة جمع الأعمال الفنية الجدد العثور على أعمال فنية ملائمة بأسعار معقولة، في حين يمكن لهواة جمع الأعمال الفنية المتمرسين الاطلاع على الأعمال الفنية الجديدة خلال هذه الفعالية المتميزة وذات الشهرة الواسعة.

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نوفمبر المقبل، تنطلق الدورة الجديدة لـ«فن أبوظبي» في منارة السعديات.