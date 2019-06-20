مهرجان طيران الإمارات للآداب يوسّع دائرة «مونتغرابا»

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أعلن مهرجان طيران الإمارات للآداب عن فتح باب التسجيل المسبق لجائزة مونتغرابا، التي تسلط الضوء على الكتّاب الموهوبين في المنطقة، وتمنحهم فرصة لتعزيز مكانتهم ونشر مؤلفاتهم.

وفي هذه الدورة اتسعت دائرة المشاركة في المسابقة لتشمل الروائيين المقيمين في الإمارات، والبحرين، والكويت، وعمان، والمملكة العربية السعودية، الذين لا تتجاوز أعمارهم 21 عاماً، ولم يسبق لهم أن نشروا أي رواية من قبل.

وقالت مديرة مهرجان طيران الإمارات للآداب، أحلام بلوكي: «إننا متحمسون لرؤية المواهب التي ستكشف عنها مسابقة 2020، إذ حققنا نتائج كبيرة حتى الآن، وتمكن ثمانية مؤلفين، ممن لم يسبق نشر أعمالهم، من نشر كتبهم على مستوى دولي»، مشيرة إلى أن المسابقة ستبدأ بتلقي المشاركات من سبتمبر المقبل، وسيعلن عن الفائز في مهرجان طيران الإمارات للآداب 2020.