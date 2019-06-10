5 إطلالات لـ «كورال أبوظبي» على المسرح الأحمر

المصدر: أبوظبي - وام

يستضيف مركز الفنون في جامعة نيويورك - أبوظبي العرض المسرحي لمجموعة كورال أبوظبي، الذي يحمل عنوان «فوتلوز: المسرحية الموسيقية».

ويُقام العرض على المسرح الأحمر في الجامعة أيام الخميس 13 يونيو والجمعة 14 يونيو والإثنين 17 يونيو والخميس 20 يونيو والجمعة 21 يونيو.

وتُعد مجموعة كورال أبوظبي أقدم فرقة هاوية للموسيقى في دولة الإمارات، إذ تأسست عام 1977 وتقدم عرضين في السنة، وتضم العديد من الممثلين الهواة والخبراء من أكثر من 15 جنسية.

وقال المدير الفني التنفيذي لمركز الفنون في جامعة نيويورك أبوظبي بيل براغين إن مجموعة كورال أبوظبي تُعد واحدة من أكثر المجموعات المجتمعية نشاطاً في المشهد الثقافي في أبوظبي، مشيراً إلى تطلع المركز إلى دعمها لتتمكن من الارتقاء بأعمالها إلى مستويات متميزة بعد تقديم هذا العرض على خشبة المسرح.