«الراوي» 100 شخصية توثق تاريخ ومنجزات دبي

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

يستمر الموسم العاشر لبرنامج «الراوي» الذي يُعدّه ويقدمه المؤرخ الإماراتي جمال بن حويرب على شاشة تلفزيون دبي خلال شهر رمضان المبارك، في تسليط الضوء على أهم مراحل مجموعة من الشخصيات التي توثق تاريخ ومنجزات دبي، وكذلك دول المنطقة والعالم، وكان لها دور في الحياة الاجتماعية والإنسانية من خلال مساهمتها في صنع تاريخ وحضارة البشر في مختلف الدول.

واستضاف البرنامج على مدار الموسم الحالي أكثر من 100 شخصية. وحمل البرنامج طابعاً منوعاً في نوعية الشخصيات والمناطق التي تناولها في البحث وكذلك الموضوعات التي طرحها خلال حلقاته. كما سلط الضوء على بعض الأماكن والمؤسسات العريقة، مثل مؤسسة الأهرام للطباعة والنشر ومنطقة الشندغة.

وحول الموسم العاشر لبرنامج الراوي، قال جمال بن حويرب، إن «البرنامج شهد نجاحاً لافتاً في رحلته التي امتدت لعقد من الزمان، وشكلت مرجعية تاريخية لأهم الفترات والشخصيات التي واكبت تاريخ المنطقة بكل مكوناته، بعد أن سلط الضوء على مسيرة وتاريخ نخبة من أهم الشخصيات والمؤسسات والمؤثرين في صناعة تاريخ دولة الإمارات والعالم».

وأضاف: «هذا العام يكمل برنامج الراوي مسيرته الطويلة في توثيق مراحل مهمة للمنطقة بكل ما فيها من أحداث وشخصيات. كما يعمل على ترسيخ مفهوم توثيق الأحداث والأماكن وإنجازات العظماء التي قدموها لمجتمعاتهم في المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية، وأسهموا في صنع تاريخ المنطقة لحفظه للأجيال المقبلة».

وعلى مدار الحلقات الماضية استعرض البرنامج مسيرة مجموعة من الشخصيات، أبرزها: أحمد محمد بن دلموك ونجله، إلى جانب مسيرة الملك عبدالعزيز آل سعود، وعقيلته الأميرة حصة السديري. بالإضافة إلى رحلة الشيخ أحمد جابر الصباح، والد الشيخ صباح الأحمد الصباح، أمير دولة الكويت، وكذلك مسيرة الأديب المصري المعروف نجيب محفوظ والشيخ محمود خليل الحصري، والشاعر فهد بورسلي.

جائزة

فاز برنامج «الراوي» بجائزة العويس للإبداع في دورتها الـ26 التي أعلنت نتائجها أخيراً، عن فئة أفضل برنامج تلفزيوني إذاعي ثقافي أو اجتماعي محلي.

ويعرض «الراوي» يومياً خلال شهر رمضان المبارك على قناتي دبي وسما دبي.