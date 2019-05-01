الرمسة الإماراتية إلى اللغة الرابعة

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

نظمت أكاديمية الشعر، التابعة للجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية، من خلال جناح اللجنة في معرض أبوظبي الدولي للكتاب، مساء أول من أمس، حفل توقيع معجم «الرمسة الإماراتية باللغة الصينية»، الذي أعده كلٌّ من حنان الفردان وعبدالله الكعبي، وهو أحد الإصدارات الحديثة للأكاديمية.

وقال مؤسسا معهد الرمسة لتعليم اللهجة الإماراتية، الكعبي والفردان، إن المعجم هو الرابع الذي يرى النور بالتعاون مع أكاديمية الشعر، إذ سبقته معاجم الرمسة باللغات الإنجليزية والكورية والإيطالية، مشيرين إلى الدور الكبير الذي تقدمه الأكاديمية واللجنة في دعم الإبداعات الإماراتية، إذ إن الأكاديمية سعت باحثةً عن «الرمسة» لطباعة المعجم الأول، وشجعتنا لمتابعة المسير للترجمة بلغات عالمية متنوعة.

وأضافا: «يؤكد العمل ثقافة التسامح المنتشرة في مجتمع الإمارات، وأننا من خلال هذه المعاجم نسعى إلى دخول قلوب شعوب العالم من خلال رمستنا، وكما قال نيلسون مانديلا: (إذا تحدثت إلى شخص بلغة يفهمها، يذهب كلامك إلى عقله.. وإذا تحدثت إليه بلغته، يذهب الكلام إلى قلبه)».

كما شهد جناح الأكاديمية توقيع معجم الرمسة الإماراتية باللغة الإيطالية، الذي طبع في وقت سابق، بحضور الباحث الإيطالي نيكولاس كوراتو، الذي شارك في إعداد المعجم باللغة الإيطالية إلى جانب حنان الفردان وعبدالله الكعبي.